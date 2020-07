Diretta Ascoli Pordenone/ Streaming video DAZN: punti fondamentali (Serie B)

Ascoli Pordenone, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 24 luglio, per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. La diretta di Ascoli Pordenone ci parla di una partita che mette in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni. I padroni di casa dell’Ascoli arrivano dalla bella vittoria a Cittadella che per i bianconeri è stato un grande passo avanti verso la salvezza, anzi apre anche qualche piccola speranza di inserirsi nella lotta playoff, dal momento che la situazione di classifica è ancora molto fluida. Questo però significa che bisogna stare attenti, perché con una nuova vittoria si potrebbe coltivare il sogno, ma in caso di sconfitta ecco che rischia di farsi di nuovo concreto l’incubo. Dall’altra parte abbiamo il Pordenone rivelazione, magnifico quarto al suo primo campionato di sempre in Serie B: i friulani però perdendo venerdì scorso in casa contro il Cosenza hanno buttato via l’occasione per sognare ancora più in grande dei playoff e ora devono difendere una posizione comunque eccellente, ma che è ambita da un folto gruppo di inseguitrici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ASCOLI PORDENONE

La diretta tv di Ascoli Pordenone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PORDENONE

Proviamo adesso a scoprire cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni di Ascoli Pordenone. Per quanto riguarda i padroni di casa marchigiani, mister Dionigi dovrà sicuramente operare un cambio a centrocampo per sostituire lo squalificato Sernicola, ma per il resto ci attendiamo una sostanziale conferma per i protagonisti del colpaccio di Cittadella, anche perché è passata una settimana dal turno precedente e di conseguenza l’esigenza del turnover è meno pressante rispetto ad altre volte in questa estate 2020 davvero molto intensa per il calcio. Anche Tesser sarà obbligato ad almeno un cambio, perché in difesa il Pordenone non avrà lo squalificato Barison, però i friulani potrebbero cambiare qualcosa in più dopo l’inattesa sconfitta di sette giorni fa, ad esempio scalpita per una maglia da titolare Tremolada, probabilmente il migliore dei suoi pur partendo dalla panchina contro il Cosenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Ascoli Pordenone secondo le quote offerte dall’agenzia Snai appare piuttosto equilibrato, anche se con un lieve vantaggio per i padroni di casa. Infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,55, mentre poi si sale a 2,85 per il pareggio (naturalmente segno X) e infine a 3,10 volte la posta in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nella vittoria del Pordenone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA