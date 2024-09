La diretta Ascoli Rimini si accende alle ore 14.00 segnerà l’esordio in panchina di Cristian Ledesma sulla panchina dei marchigiani bianconeri. L’ex capitano della Lazio era il mister della Primavera bianconera ma è stato promosso in prima squadra dopo il pari dell’Ascoli in casa del Carpi, che ha lasciato la squadra a quota 8 punti in classifica e ha portato all’esonero di Massimo Carrera.

Il Rimini è affiancato all’Ascoli in classifica a quota 8 punti, ma al contrario dei marchigiani un campionato di metà classifica può essere considerato un buon risultato per i romagnoli che sperano di mantenersi in quota. Ottimo momento per il Rimini che viene da una prestazione esaltante, dopo il successo sul Milan Futuro seconda vittoria consecutiva con uno spettacolare 1-4 inflitto al Perugia al “Renato Curi”.

DIRETTA ASCOLI RIMINI: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Ascoli Rimini sarà trasmessa in esclusiva sulla TV satellitare, riservata agli abbonati. In alternativa, è possibile seguire l’incontro di Serie C in streaming attraverso l’app Sky Go, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. Per chi preferisce guardare il match in mobilità, è disponibile anche la piattaforma Now TV, accessibile con un abbonamento attivo.

ASCOLI RIMINI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scopriamo quelle che potranno essere le scelte degli allenatori, con i possibili undici in campo e le probabili formazioni della diretta Ascoli Rimini. L’Ascoli si schiererà con un 4-2-3-1, con Livieri tra i pali e una linea difensiva composta da Adjapong, Curado, Menna e Maurizii. A centrocampo ci saranno Berini e Varone, mentre Tirelli e Marsura agiranno come esterni alti, supportando Tremolada, che giocherà dietro l’unica punta Corazza. Il Rimini risponderà con un 4-4-2: Colombi sarà il portiere, con una difesa a quattro formata da Longobardi, Gorelli, De Vitis e Falbo. Il centrocampo vedrà in campo Megelaitis, Langella, Fiorini e Garetto, mentre il duo d’attacco sarà composto da Cernigoi e Parigi.

ASCOLI RIMINI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida diretta Ascoli Rimini, diamo una scorsa alle quote sulle scommesse per l’esito finale della partita. Vittoria dell’Ascoli quotata 1.65, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.55 mentre la quota per il successo esterno del Rimini viene proposta a 4.50.