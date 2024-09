DIRETTA PERUGIA RIMINI: TESTA A TESTA

In attesa di andare a conoscere il risultato che uscirà dalla diretta di Perugia Rimini, possiamo esaminare quelli che sono i testa a testa della sfida, dunque tutti gli ultimi incontri tra i due club. Il primo è di tantissimi anni fa, ben venti: risale infatti al 22 agosto 2004, una sfida di Coppa Italia, terminata 1-0 per gli emiliani. Nel 2022 c’è stata poi un’amichevole, finita 2-0 per il Perugia. Dal 2023 a oggi sono seguite altre quattro sfide, due in campionato, una in Coppa Italia e l’ultima ai playoff di Serie C.

Andando per gradi, la prima è quella del settembre scorso, in campionato, finita 2-2. In Coppa Italia, qualche mese dopo, è terminata 1-0 per il Rimini mentre il ritorno di campionato si è concluso con uno 0-0. Allo stesso modo è terminato a reti inviolate anche l’incontro dei playoff, giocato l’11 maggio 2024. (agg. Josephine Carinci)

DIRETTA PERUGIA RIMINI: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Perugia Rimini sarà trasmessa in esclusiva sulla televisione satellitare, accessibile solo agli abbonati. Tuttavia, sarà possibile seguire la partita di Serie C anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi per gli abbonati. Per chi preferisce opzioni di visione in mobilità, è disponibile anche la piattaforma Now TV, a condizione di aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

UMBRI FAVORITI!

La diretta Perugia Rimini (si gioca giovedì alle 20.45) è un confronto tra due squadre che stanno cercando disperatamente la vittoria per risalire in classifica. L’ultimo pari in casa di Pescara è stato di per sé positivo per il Perugia ma gli umbri non riescono a trovare lo strappo per insediarsi verso la parte nobile della classifica in queste prime giornate e questa sfida ai romagnoli può essere già un crocevia decisivo.

Il Rimini ha battuto di misura il Milan Futuro e ha vissuto sicuramente un acuto importante, prima vittoria dall’inizio del campionato dopo due pareggi e due sconfitte. Al momento 5 punti in classifica nel girone B per il Rimini e 6 per il Perugia, la classica situazione che suggerisce come un altro pareggio non servirebbe a molto a nessuna delle due compagini.

PERUGIA RIMINI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quelle che potranno essere le scelte dei due allenatori, con le probabili formazioni della diretta Perugia Rimini. Perugia in campo con un 3-4-2-1 con Gemello tra i pali e una difesa a tre con Mezzoni, Angella e Souarè schierati dal primo minuto. I quattro di centrocampo saranno Cisco, Torrasi , Bartolomei e Giraudo, in avanti Ricci e Palsson si muoveranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Seghetti. Per il Rimini 4-4-2 con Colombi a difesa della porta e una difesa a quattro con Longobardi, Gorelli, De Vitis e Falbo schierati dal 1′. Megelaitis, Langella, Fiorini e Garetto comporranno il quartetto di centrocampo con Cernigoi e Parigi titolari in attacco.

PERUGIA RIMINI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizziamo quelle che sono le quote per le scommesse proposte per la diretta Perugia Rimini. Vittoria del Perugia quotata 1.93, quota per il pareggio che sale a 3.25 mentre i principali bookmaker propongono la quota per la vittoria esterna del Rimini a 3.60.