Diretta Ascoli Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: il campionato 1 riparte!

DIRETTA ASCOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: SFIDA PER LA SALVEZZA

Ascoli Sampdoria Primavera sarà diretta dal signor Mario Davide Arace, e si gioca alle ore 13:00 di venerdì 22 gennaio: con questa partita torna ufficialmente il campionato Primavera 1 2020-2021 – giunto alla 7^ giornata – dopo la lunga sosta voluta dalla lega a causa del Coronavirus. Si torna a giocare a tre mesi di distanza, e anche oltre: per esempio i blucerchiati non scendono in campo dall’inizio di ottobre, quando avevano perso il derby contro il Genoa, e il fatto di trovarsi al terzultimo posto in classifica deriva anche dal fatto di aver disputato solo tre partite.

Così anche per i marchigiani, ma per loro come per i liguri si può dire che la corsa alla salvezza sia comunque lo scenario cui sarebbero state destinate in condizioni normali; ad ogni modo i bianconeri avevano perso contro l’Inter nella loro ultima partita, e anche qui siamo al 3 ottobre come data in cui per l’ultima volta abbiamo visto la squadra. Aspettando ora che la diretta di Ascoli Sampdoria Primavera prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ASCOLI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Sampdoria Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: il canale è accessibile a tutti in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, e questa emittente fornisce il quadro completo delle partite del campionato Primavera 1. In alternativa, come sempre in assenza di un televisore, sarà possibile assistere al match odierno anche attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e rivolgendosi al sito ufficiale www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

In Ascoli Sampdoria Primavera si riparte con i marchigiani che hanno Markovic squalificato, mentre Statev ha fatto rientro in Bulgaria: dunque al centro della difesa ci sarà Santese a fare coppia con Alagna, mentre nel tridente offensivo Pasquale Riccardi si piazzerà a sinistra con Cudjoe da prima punta e Palazzino a destra. A completare il reparto arretrato saranno gli esterni Pulsoni e Gurini, oltre che il portiere Radano; a centrocampo spazio a Olivieri come perno di riferimento, con Franzolini e Lisi da mezzali. Uno squalificato anche nella Sampdoria, cioè Angileri: c’ Aquino a comandare una difesa njella quale si vedono anche Kaique Rocha e Obert, Statounis e Yepes agiscono invece da mediani di centrocampo con Ercolano e Canovi schierati larghi sempre sulla linea mediana, poi un trequartista che sarà Trimboli che dovrà supportare l’azione dei due attaccanti. Si gioca una maglia Krawczyk, che potrebbe essere titolare: dovrà eventualmente vincere la concorrenza di Prelec e Yayi Mpie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA