DIRETTA TERNANA SUDTIROL/ Video streaming tv: partita tabù per gli umbri (Serie B, 23 settembre 2023)

DIRETTA TERNANA SUDTIROL: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Ternana Sudtirol presenta due società che si sono trovate all’interno dello stesso rettangolo di gioco verde la bellezza di quattro volte. Ternana che non è mai uscita vincitrice dagli scontri contro gli altoatesini. La prima volta, nel 2018, il Sudtirol ebbe la meglio vincendo la partita con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Tait e Turchetta nel primo tempo. Nel secondo tempo la rete realizzata da Bifulco che però non servi per recuperare il risultato.

Gara di ritorno che terminò invece col risultato di 1-1, con le reti realizzate da Lunetta e Nicastro. Nel 2022 le due formazioni si sono affrontate per la prima volta nel campionato di serie B. Gara di andata terminata col risultato di 0-0. Gara di ritorno che ha sorriso agli altoatesini che si sono imposti in casa della Ternana con il risultato di 0-1, alla luce della rete realizzata da Curto. (Marco Genduso)

TERNANA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Ternana Sudtirol, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Gli umbri stanno attraversando un periodo di difficoltà in cui sembrano non trovare una via d’uscita, avendo subito quattro sconfitte consecutive e ottenuto un solo pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo turno, la squadra ha subito una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Como.

D’altra parte, gli altoatesini stanno replicando l’ottimo inizio di campionato che hanno avuto lo scorso anno, trovandosi già tra le prime dieci squadre in classifica. Attualmente, la squadra di Bisoli si posiziona all’ottavo posto con 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime partite disputate: l’ultima “X” per il Sudtirol è arrivata proprio nella più recente sfida disputata in campionato, il 2-2 sul campo del Cosenza.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Ternana Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli, Diakite, Capuano, Mantovani, Casasola, Luperini, Labojko, Favasuli, Corrado, Favilli, Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi, Ciervo, Broh, Kofler, Casiraghi, Odogwu, Rover.

TERNANA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











