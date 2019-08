Diretta Ascoli Trapani/ Streaming video tv: big match al Del Duca! (Coppa Italia)

Ascoli Trapani, diretta dal signor Calvarese, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019 tra le mura del Cino e Lillo del Duca: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Il terzo turno preliminare della Coppa Italia ci propone con la diretta tra Ascoli e Trapani un big match che in anni recenti ha spesso animato il campionato cadetto e che pure lo farà nella stagione, ormai sempre più vicina, della Serie B. Dunque la sfida di oggi per la Coppa Italia sarà un ottimo test match per il campionato che verrà: pur la posta in palio sarà alta perché vi sarà la qualificazione diretta alla prossima fase della manifestazione. Entrambe le squadre quindi paiono più che desiderose di trovare in ottimo successo oggi ma fare un pronostico è ben difficile considerato l’ottimo stato di forma. Ricordiamo infatti bene che i bianconeri sono di ritorno dal buon successo per 5-1 contro la Pro Vercelli nel precedente turno di Coppa Italia: idem i siciliani che hanno pure sconfitto per 3-1 il Piacenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà prevista la diretta tv di Ascoli Trapani; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del secondo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

DIRETTA ASCOLI TRAPANI: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Ascoli e Trapani, di certo entrambi gli allenatori punteranno sul loro schieramento tipo, considerata sia la difficoltà intrinseca della sfida e la sua importanza. Nelle probabili formazioni, ecco quindi che per i bianconeri Zanetti dovrebbe di nuovo riproporre il 4-3-3 come modulo di partenza con Lanni ancora tra i pali: in difesa quindi vi sarà poi spazio per Quaranta, Andreaoni, Brosco e D’Elia. In mediana si farà spazio in cabina di regia Briek, che sarà quindi affiancato da Ninkovic e Gerbo: saranno poi Petrucci, Da Cruz e Ardemagni i titolari in attacco. Per l’11 del Trapani ecco che Anche Baldini opterà per il 4-3-3 dove però mancherà Scognamiglio, squalificato nel precedente turno. In difesa comunque non mancheranno Luperini, Paula Silva e Taugourdeau, davanti ovviamente al solito Carnesecchi. Per la mediana granata si fanno quindi avanti Cauz, Aloi e Colpani, mentre in attacco le maglie da titolari saranno affidate a Evacuo, Nzola (in gol contro il Piacenza) e Jakimovski

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Ascoli e Trapani, fare un pronostico ci pare appena complicato: eppur il portale di scommesse snai pare avere le idee ben chiare per disegnare le quote. Ecco che nel 1×2 il successo dei bianconeri è stato dato a 1,70, contro il più elevato 4,75 fissato per i granata: il pareggio vale invece 3,25 la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA