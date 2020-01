Diretta Aston Villa Leicester/ Streaming video tv: la semifinale di EFL Cup

Aston Villa Leicester, in diretta dallo stadio Villa Park di Birmingham, si gioca alle ore 20.45 italiane (19.45 locali) di questa sera, martedì 28 gennaio 2020, come semifinale di ritorno della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Aston Villa Leicester vedrà dunque le due formazioni ripartire dal pareggio per 1-1 ottenuto nella partita d’andata, che concede un piccolo vantaggio ai padroni di casa dell’Aston Villa, i quali potranno vincere o anche pareggiare per 0-0 davanti al proprio pubblico amico per conquistare un posto in finale. Tuttavia il Leicester è secondo nella classifica di Premier League, sia pure a distanza siderale dal Liverpool, avendo quasi il doppio dei punti dell’Aston Villa (48 contro 25), di conseguenza per le Foxes una vittoria oppure un pareggio ricco di gol non sembrano una missione impossibile: l’esito di questa semifinale di Coppa di Lega è dunque ancora appeso ad un filo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la EFL Cup è una esclusiva DAZN, di conseguenza Aston Villa Leicester sarà disponibile in diretta streaming video per tutti gli abbonati a questa piattaforma. Tuttavia, va pure detto che questa partita sarà visibile anche in diretta tv su DAZN 1, il canale numero 209 della piattaforma satellitare, per tutti quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA LEICESTER

Proviamo adesso ad analizzare anche le probabili formazioni attese per Aston Villa Leicester. I padroni di casa allenati da Dean Smith potrebbero schierarsi secondo il modulo 3-4-3: in porta Reina, davanti a lui la retroguardia a tre composta da Mings, Hause e Konsa; nel centrocampo a quattro dell’Aston Villa invece i possibili titolari potrebbero essere Guilbert, Nakamba, Drinkwater e Targett; infine, ecco il tridente d’attacco nel quale le due ali Trezeguet e Grealish agiranno ai fianchi del centravanti El Ghazi. La replica del Leicester allenato da Brendan Rodgers invece potrebbe concretizzarsi nel seguente 4-1-4-1: in porta Schmeichel; in difesa da destra a sinistra Pereira, Morgan, Evans e Chilwell; Mendy regista basso davanti alla difesa, qualche metro più avanti spazio invece a Perez, Madison, Tielemans e Barnes in appoggio al centravanti Vardy.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Aston Villa Leicester in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Sbnai, che ritiene gli ospiti grandi favoriti. Infatti il segno 2 è proposto a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di segno 1, naturalmente per chi avrà puntato sulla vittoria dell’Aston Villa.



