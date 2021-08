Diretta Atalanta Alessandria/ Streaming video tv: probabili formazioni e risultato live

DIRETTA ATALANTA ALESSANDRIA: NUOVO TEST ESTIVO PER LA DEA

Atalanta Alessandria, in diretta dal Gewiss stadium di Bergamo, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledi 11 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Nuovo banco di prova per la Dea di Gasperini: ormai prossima al debutto nella nuova stagione della Serie A 2021-22 la formazione bergamasca torna in campo per l’ennesimo test dove pure punta ancora a regalare gol ed emozioni ai tifosi, come pure solide risposte allo stesso allenatore. Che per il prossimo campionato ha grandissime ambizioni: dopo il terzo posto e il pass per la Champions ottenuti a inizio estate, la squadra nerazzurra vuole ancora di più per il prossimo anno e per ottenerlo serve mettere a punto una squadra formidabile e insuperabile, come è scopo dello stesso Gasperini. In questo duro percorso di prelazione, la diretta Atalanta Alessandria di questo pomeriggio rappresenta una importante occasione per mettere alla prova gli equilibri della Dea.

ATALANTA ALESSANDRIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Avvisiamo gli appassionati che, stando alle ultime indicazioni, non dovrebbe essere disponibile una diretta tv della sfida amichevole tra Atalanta e Alessandria e che il match non dovrebbe essere visibile neppure in streaming video. I due club, attraverso i propri canali social dovrebbero comunque fornirci aggiornamenti frequenti su quanto sta accadendo in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ALESSANDRIA

Al solito trattandosi di un’amichevole, non ci è affatto facile fissare le probabili formazioni della diretta di Atalanta Alessandria: pure possiamo dare qualche indicazione di massima in vista di questo bellissimo test. Per quanto riguarda la Dea è facile che assisteremo al 3-4-1-2 da parte di Gasperini, con Djimsiti, Lovato e Toloi fermi in difesa e in mediana i soliti De Roon e Freuler, assistiti da Pezzella e Maehle, tenuto conto che Hateboer sta accusando dei fastidi al piede sinistro. Dubbio in avanti con Malinovskiy, a cui forse saranno concessi solo pochi minuti dopo aver subito l’operazione all’ernia: Miranchuck, Muriel e Zapata dovrebbero comunque essere i preferiti dal tecnico. Per l’Alessandria di Longo probabile un 3-4-3 con Pisseri in porta e in difesa il terzetto formato da Prestia, Di Gennaro e Parodi. Mustacchio, Casarini, Bruccini e Mora dovrebbero essere i preferiti a centrocampo, mentre Chiarello, Arrighini e Eusepi si stabiliranno in attacco dal primo minuto.

