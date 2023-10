DIRETTA/ Atalanta Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 ottobre 2023)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Per presentare l’ormai imminente diretta di Atalanta Bologna Primavera, analizziamo le statistiche nel campionato Primavera 1 di nerazzurri e rossoblù. L’Atalanta Primavera ha iniziato senza squilli il nuovo campionato, perché ha raccolto finora 7 punti in sei giornate, che per i giovani nerazzurri bergamaschi sono stati il frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con la differenza reti che è invece in perfetto equilibrio e quindi pari a zero per l’Atalanta, che ha segnato nove gol e ne ha incassati altrettanti.

Il Bologna Primavera d’altronde sta facendo ancora peggio e fino a questo momento ha raccolto solo 4 punti in classifica, con una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte su sei partite giocate finora, anche se la differenza reti non è poi così negativa per i felsinei (-3), a causa di sei gol segnati a fronte dei nove invece al passivo. I numeri sono spietati, ma almeno per qualcuno oggi potrebbero migliorare: parola al campo, finalmente la diretta di Atalanta Bologna Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Atalanta Bologna Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta Bologna Primavera, in diretta lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. Bergamaschi in crisi dopo le ultime due sconfitte, il ko prima della sosta in casa del Milan si è aggiunto a quello in casa contro il Sassuolo, due sconfitte di fila che stanno costringendo i bergamaschi a rincorrere in classifica.

Momento no anche per il Bologna che ha perso 4 delle ultime 5 partite di campionato, il ko interno contro il Genoa prima della sosta è stato il terzo consecutivo, solo un pareggio a Verona in questo blocco per i rossoblu, al momento davanti solo al Frosinone in classifica. Il 17 maggio scorso il Bologna ha vinto col punteggio di 1-2 l’ultimo precedente nel campionato Primavera disputato in casa dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Bologna Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone, Diop, Mercier, Baroncioni, Mukelenge, Byar.

ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell'Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l'eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











