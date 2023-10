Diretta Bologna Genoa Primaver/ Streaming video tv: a caccia di una scossa (8 ottobre 2023)

Bologna Genoa, in diretta domenica 8 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Squadre a caccia di una scossa per cercare da subito una classifica più tranquilla. Un solo punto nelle ultime 4 partite di campionato per il Bologna, sconfitto anche nell’ultima uscita a Cagliari dopo aver subito anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese.

Il Genoa aveva iniziato bene in campionato ma è caduto in casa contro la Lazio, subendo un ko contro i biancazzurri che ha impedito ai Grifoni un ulteriore salto di qualità in classifica, in un campionato che vede i rossoblu ai nastri di partenza come neopromossi. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in casa del Bologna in Primavera dall’ultimo precedente del 12 marzo 2022, in quell’occasione felsinei vincenti di misura con il punteggio di 1-0.

DIRETTA BOLOGNA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Genoa Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Bologna Genoa Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Sportitalia Live24, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Menegazzo, Amey, Rosetti, Ebone, Ravaglioli, Bynoe, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; Sarpa, Issa, Barbini, Meconi; Palella, Gonçalinho; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornosuzov.

BOLOGNA GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











