Diretta Atalanta Bologna Primavera/ Streaming video tv: entrambe in ottima forma

Atalanta Bologna Primavera, in diretta domenica 10 aprile alle ore 13:00 è valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. La Dea è reduce dalla vittoria esterna conseguita sul campo del Cagliari, in cui si è imposta con il punteggio di 3-4. Per la compagine allenata da Massimo Brambilla si è trattato del secondo successo consecutivi, con l’Atalanta che si è portata all’ottavo posto in classifica con 42 punti, in zona playoff.

Il Bologna arriva alla gara contro i nerazzurri, dopo la brillante vittoria contro la capolista Roma, in cui gli emiliani si sono imposti con un netto 3-0. Per la squadra di Luca Vigiani si è trattato di un importante successo, i rossoblu hanno infatti confermato il buon periodo di forma che stanno vivendo, con 3 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime quattro partite giocate. Il Bologna è in undicesima posizione con 33 punti, ma la zona playout dista solamente di una lunghezza.

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Atalanta Bologna Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore della Dea, Massimo Brambilla, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione dell’Atalanta Primavera: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè.

Il Bologna, allenato da Luca Vigiani dovrebbe rispondere optando per il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dei rossoblù, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta contro l’Atalanta: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna.











