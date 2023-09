DIRETTA/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (16 settembre 2023)

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Atalanta Cagliari Primavera. Nello scorso campionato questo incrocio ha fatto registrare una vittoria interna per parte: molto bello il 3-2 centrato dalla Dea alla 30^ giornata, una sfida risolta al 90’ da Dominic Vavassori e che era iniziata con il vantaggio isolano grazie a Alessandro Vinciguerra, ribaltato da Vanja Vlahovic e Tommaso De Nipoti ma con il Cagliari che a un quarto d’ora dal termine aveva pareggiato con Davide Veroli. Nelle ultime dieci gare l’Atalanta ha vinto sette volte, mentre sono tre i successi del Cagliari; abbiamo anche un’affermazione orobica ai rigori negli ottavi della Coppa Italia Primavera 2021-2022.

Per trovare l’ultima vittoria isolana in trasferta dobbiamo tornare al gennaio 2021 (gol di Gianluca Contini e Isaias Delpupo, Alassane Sidibe per l’Atalanta); il pareggio tra queste due squadre non si verifica da parecchio tempo, era il novembre 2015 ed eravamo a Zingonia mentre in Sardegna c’è un 1-1 del marzo 2011, reti di Francesco Mannoni ed Emanuel Suagher. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano tutte le emozioni in arrivo da questa partita: ci siamo davvero, la diretta di Atalanta Cagliari Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Cagliari Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Atalanta Cagliari Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Sportitalia Live 24, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta Cagliari Primavera in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 12.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Voglia di riscatto per i bergamaschi che, dopo aver iniziato il nuovo campionato con una vittoria contro la Lazio, prima della sosta sono incappati nella loro prima sconfitta stagionale, cadendo sul campo della Sampdoria che si è imposta di misura sui nerazzurri.

Il Cagliari a sua volta ha avuto un inizio di campionato difficile ma, dopo la sconfitta all’esordio sul campo della Juventus, i sardi sono riusciti a lanciare un segnale pareggiando in casa contro l’Inter. Il 7 maggio scorso Atalanta e Cagliari si sono affrontate in casa dei bergamaschi in una partita ricca di gol e di spettacolo, vinta 3-2 dai nerazzurri. Il Cagliari Primavera non vince in casa dell’Atalanta dall’1-2 del 24 gennaio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Iliev; Arba, Pintus, Catena, Idrissi; Sulev, Carboni, Baldé; Konaté, Mutandwa, Vinciguerra.

ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











