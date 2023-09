DIRETTA/ Cagliari Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (2 settembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Cagliari Inter Primavera: parlando dei precedenti tra le due squadre, bisogna innanzitutto dire che questa partita era stata una straordinaria semifinale playoff nel 2022, con il Cagliari che aveva sfiorato una storica finale ma si era dovuto arrendere pareggiando 3-3 ai tempi supplementari, e lasciando strada ai nerazzurri solo in virtù del miglior piazzamento in classifica. Nelle ultime 10 gare che sono state disputate i giovani isolani non hanno mai vinto: l’Inter si è presa cinque successi a fronte di altrettanti pareggi, l’ultima vittoria esterna è un 3-2 del febbraio scorso.

Per trovare una vittoria del Cagliari Primavera contro i pari età nerazzurri dobbiamo andare addirittura all’ottobre 2015, quando il campionato Under 19 era ancora diviso in gironi: a segno quel giorno Alessio Murgia e Antonio Auriemma. Adesso però tocca davvero metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la parola ai protagonisti della partita, la diretta di Cagliari Inter Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Cagliari Inter Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

UNA BELLA SFIDA

Cagliari Inter, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri chiamati subito alla conferma dopo un positivo avvio in campionato, 2-0 all’Empoli per l’Inter con un gol per tempo di Akinsanmiro e Spinacce e la formazione allenata da Chivu che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel torneo Primavera, dopo una scorsa stagione non eccezionale.

Dall’altra parte Cagliari sconfitto sul campo della Juventus nel match d’esordio, qualcosa da rivedere dal punto di vista difensivo per la formazione sarda che resta comunque fiduciosa anche se l’avvio di campionato in calendario sulla carta non si è prospettato di certo agevole. Il 15 febbraio scorso Inter vincente 2-3 in casa del Cagliari nell’ultimo precedente in casa dei sardi nel campionato Primavera, il Cagliari dal 2016 a oggi non è mai riuscito a battere i nerazzurri in categoria.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà l’Inter allenata da Cristian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Calligaris; Cocchi, Stankovic, Di Maggio, Stabile; Sarr, Kamate, Quieto; Stante, Aidoo, Akinsanmiro.

CAGLIARI INTER PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











