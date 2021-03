Diretta/ Atalanta Crotone, streaming video e tv: la prima di Cosmi (Serie A)

DIRETTA ATALANTA CROTONE: TUTTO FACILE PER GASP?

Atalanta Crotone, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Esordio di Serse Cosmi che torna ad allenare in Serie A dopo l’esonero di Stroppa sulla panchina del Crotone. A malincuore i calabresi sono stati costretti a gettare la spugna, col tecnico della promozione della scorsa stagione che non è riuscito a portare in quota salvezza i rossoblu, ora ultimi in classifica a quota 12 punti, a -8 dal Torino quartultimo. Servirà una svolta anche se non sarà facile trovarla in casa di un’Atalanta che viaggia ancora una volta a ritmo Champions. Lo 0-2 in casa della Sampdoria di domenica scorsa ha regalato di nuovo agli orobici il quarto posto a braccetto con la Juventus, a +2 dalla Roma e a +3 da Napoli e Lazio. La sconfitta contro il Real Madrid non ha lasciato scorie, l’Atalanta ha messo in fila la terza vittoria consecutiva in campionato e qualificarsi per la terza volta di fila nella massima competizione europea sarebbe un risultato straordinario per il club.

ATALANTA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Crotone sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CROTONE

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Crotone presso il Gewiss Stadium. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic, Muriel. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Serse Cosmi con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Reca; Ounas, Messias; Di Carmine.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Atalanta e Crotone, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 7.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 15.00 volte la posta scommessa.

