Diretta Atalanta Empoli Primavera/ Streaming video tv: a Sassuolo la finale scudetto!

DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA: CHI VINCERÀ LO SCUDETTO?

Atalanta Empoli Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 30 giugno ed è la finale del campionato Primavera 1 2020-2021. Le due squadre si giocano lo scudetto al termine di una stagione lunghissima, contrassegnata da soste e recuperi; per la giovane Dea potrebbe essere l’occasione per mettere le mani sul terzo titolo consecutivo a conferma dello straordinario momento che questa Under 19 sta vivendo, e la rimonta operata dal girone di ritorno in avanti dimostra come siano ancora gli orobici la squadra effettivamente da battere.

Diretta/ Inter Empoli Primavera (risultato finale d.t.s 2-3): toscani in finale!

Attenzione però all’Empoli, che ha eliminato l’Inter in semifinale evitando i rigori all’ultimo secondo: partiti con il seed più basso tra le partecipanti alla fase finale, i toscani adesso vogliono continuare a stupire e lo scudetto arriverebbe dopo 22 anni, ma soprattutto in maniera del tutto inaspettata per come era iniziata la stagione. Aspettando che la diretta di Atalanta Empoli Primavera prenda il via, proviamo adesso a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le loro scelte nella lettura delle probabili formazioni.

Diretta/ Sampdoria Atalanta Primavera (risultato finale 1-2) video tv: vola la Dea!

DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la finale del campionato Primavera 1 sarà dunque in chiaro per tutti al numero 60 del vostro digitale terrestre e, come sempre, in assenza di un televisore la partita potrà essere seguita anche attraverso la diretta streaming video. Nello specifico dovrete armarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone e usufruire, senza costi aggiuntivi, del sito www.sportitalia.com oppure dell’applicazione Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

In Atalanta Empoli Primavera Massimo Brambilla dovrebbe confermare le scelte operate in semifinale, schierando dunque un 3-4-2-1 con Ceresoli, Berto e Scalvini a protezione di Dajcar mentre sugli esterni correrebbero Ghislandi e Renault. In mezzo al campo la fisicità e la qualità di Gyabuaa e Alassane Sidibe, mentre davanti a loro avremo due trequartisti con Cortinovis naturalmente confermato, e il testa a testa tra Ghisleni e Oliveri per l’altra maglia. L’altro ballottaggio è quello per il ruolo di prima punta, qui Italeng sembra essere ancora in vantaggio su Rosa. Dovrebbero esserci conferme anche per Antonio Buscè: il suo Empoli va in campo con il rombo di centrocampo, Asllani vertice basso e Baldanzi sulla sua verticale a supportare i due attaccanti Lipari ed Ekong. Le due mezzali che accompagneranno il playmaker saranno Fazzini e Belardinelli, con Degli Innocenti prima opzione alternativa; in difesa invece vedremo Siniega fare coppia con Pezzola come protezione del portiere Hvalic, sulle corsia laterali dovrebbero esserci Francesco Donati e Rizza senza particolari sorprese.

DIRETTA/ Juventus Empoli Primavera (risultato finale 1-2): toscani in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA