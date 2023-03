Diretta/ Atalanta Empoli, video streaming tv: chance per Zapata (Serie A)

DIRETTA ATALANTA EMPOLI: TURNO FACILE PER GASP!

Atalanta Empoli, in diretta venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Punti importanti nell’anticipo serale di questo turno,con la Dea al lavoro per la Champions League e i toscani per la salvezza matematica.

L’Atalanta è sesta in classifica con 42 punti, a -6 dal quarto posto detenuto dal Milan. Sin qui dodici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Periodo no per i nerazzurri, con tre sconfitte nelle ultime quattro giocate: nell’ultimo turno il ko per 2-0 contro il Napoli. L’Empoli, invece, è quattordicesimo a quota 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e dieci sconfitte. Gli azzurri sono reduci da tre ko di fila, l’ultimo per 0-1 contro l’Udinese.

ATALANTA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Atalanta Empoli, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della squadra giornalistica di DAZN. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva. Il match, inoltre, sarà uno dei tre di questa giornata di campionato visibile su Sky sui canali 202 e 251, e per gli abbonati al servizio Sky Q anche al canale 214.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI

Qualche dubbio da valutare per Gasperini e Zanetti, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Atalanta Empoli. Partiamo dalla Dea, in campo con il 3-4-1-2: Musso, Toloi, Palomino, Demiral, Zappacosta, De Roon, Scalvini, Maehle, Ederson, Zapata, Lookman. Passiamo adesso ai toscani, schierati con il classico 4-3-1-2: Perisan, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Empoli vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Atalanta è a 1,47, il pareggio è a 4,60, mentre il successo dell’Empoli paga 6,80 volte la posta. L’Over 2,5 è a 1,65, mentre l’Under 2,5 è a 2,15. Non molto diversi i numeri di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,77 e 1,95.











