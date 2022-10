DIRETTA ATALANTA FIORENTINA/ Video streaming tv: Italiano sfida Gasperini per salire

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: ALLENATORI A CONFRONTO

Intrigante appare il duello degli allenatori nella diretta di Atalanta Fiorentina, che metterà naturalmente di fronte Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Dopo le difficoltà della scorsa stagione, la Dea del Gasp è tornata a macinare ottimi risultati, anche se con un gioco meno offensivo e l’attenzione difensiva come cifra distintiva di questa “nuova” Atalanta, forse poco divertente ma per il momento capolista e quindi ampiamente premiata dai risultati, con prospettive interessanti non avendo gli impegni nelle Coppe europee.

DIRETTA/ Fiorentina Verona Primavera (risultato finale 3-0): tris dei viola

Proprio la Fiorentina aveva tolto il settimo posto all’Atalanta sancendo il ritorno in Europa dei viola, ma nella nuova stagione mister Italiano non ha ancora ritrovato la “sua” Fiorentina. Siamo molto curiosi di scoprire se la sosta avrà portato benefici ai gigliati, anche perché poi tra campionato e Conference League inizierà un mese e mezzo praticamente senza respiro per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Inter Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): il periodo no continua!

ATALANTA FIORENTINA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina non è disponibile sui canali della nostra televisione: meglio, va specificato che questa partita della 8^ giornata di Serie A non sarà trasmessa se non su DAZN, dunque si tratterà innanzitutto di un servizio riservato agli abbonati e ovviamente la visione di Atalanta Fiorentina sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o una smart tv dotata di connessione a internet. Tuttavia i canali DAZN sono oggi disponibili anche nel bouquet di Sky, dunque i clienti di entrambe le emittenti potranno avvalersi anche di questa soluzione.

DIRETTA/ Roma Atalanta (risultato finale 0-1): la Dea vola in testa alla classifica!

GASPERINI CERCA L’ALLUNGO!

Atalanta Fiorentina, partita diretta dal signor Massimiliano Irrati e in programma alle ore 18:00 di domenica 2 ottobre, si gioca per la 8^ giornata di Serie A 2022-2023. Al Gewiss Stadium si rinverdisce una rivalità che negli ultimi anni ha assunto anche toni polemici e aspri, complice un paio di incroci in Coppa Italia e episodi anche poco edificanti. Parlando di campo, l’Atalanta è prima in classifica: straordinario il passo di Gian Piero Gasperini, che dopo un’annata in chiaroscuro è ripartito alla grande contro ogni pronostico e per il momento si gioca lo scudetto, peraltro arrivando dalla vittoria centrata sul campo della Roma.

Per la Fiorentina di Vincenzo Italiano le cose vanno peggio: prima della sosta ha battuto il Verona, ma il successo mancava dalla prima giornata e i punti sono appena 9 in sette partite, in più i viola in Conference League sono già in difficoltà per il superamento del girone dopo il crollo di Istanbul, contro il Basaksehir. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Atalanta Fiorentina; aspettando che la partita di Bergamo prenda il via possiamo fare la nostra solita considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare questo pomeriggio, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Lunga lista di infortunati nella Dea: nella diretta Atalanta Fiorentina Gasperini potrebbe affidarsi alla difesa a quattro con Demiral e Toloi centrali a protezione di Sportiello, mentre sulle corsie laterali Hateboer giocherà a destra e Maehle sull’altro versante è insidiato da Soppy. Nella zona mediana la coppia olandese De Roon-Koopmeiners, davanti invece il dubbio riguarda Malinovskyi e Pasalic che sono in competizione tra loro con Ederson e Lookman invece più certi di giocare, a meno che si passi a tre dietro con Okoli in luogo di quest’ultimo. Come prima punta, Gasperini sembra intenzionato a lanciare Hojlund al posto di Muriel, ma staremo a vedere.

Italiano medita invece la conferma della soluzione con Kouamé prima punta, e inevitabilmente sarebbe una sconfitta per Luka Jovic e Arthur Cabral; al fianco dell’ivoriano potrebbero agire Nico Gonzalez e Riccardo Sottil senza dimenticarsi ovviamente delle soluzioni Ikoné (tornato al gol) e Saponara, mentre a centrocampo Sofyan Amrabat sembra essere in vantaggio su Mandragora per il ruolo di regista. Bonaventura, Barak e Maleh si giocano le tre maglie sulle mezzali, l’altra alternativa è rappresentata da Duncan; in difesa invece, con Dodò sempre ai box, a destra ci sarà Venuti con capitan Biraghi che agirà a sinistra, Milenkovic e Igor centrali davanti a Pietro Terracciano, che spinge ancora in panchina il grande ex Gollini.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Atalanta Fiorentina, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,97 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,85 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA