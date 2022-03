DIRETTA/ Atalanta Genoa video streaming tv: meglio il Grifone nei precedenti

DIRETTA ATALANTA GENOA: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Atalanta Genoa. Prima di oggi il match si è disputato per 102 volte con 33 successi della Dea, 39 del Grifone e 30 pari. L’ultimo precedente è un pari a reti inviolate della scorsa stagione quando il calendario ci diceva 17 gennaio 2021. L’ultima a vincere questa partita è stata la squadra nerazzurra con un 2-1 del maggio 2019. La partita fu equilibrata nel primo tempo con gol in apertura di ripresa di Barrow e Castagne. Gli ospiti trovavano solo la rete della bandiera grazie a Goran Pandev nel finale.

DIRETTA/ Roma Atalanta Primavera (risultato finale 2-1): gol di Cherubini e Rocchetti

Il Grifone non vince in trasferta contro questo avversario dal gennaio 2016 in una gara terminata col risultato finale di 0-2. Gli ospiti riuscivano a calare un uno-due terribile nel finale grazie ai gol di Dzemaili e Pavoletti. La gara d’andata ci ha raccontato una partita piuttosto noiosa terminata a reti inviolate. Sarà dunque interessante vedere chi riuscirà a prevalere oggi con la Dea che vede allontanarsi il sogno Champions e il Genoa che invece vuole provare a salvarsi anche se si trova in una situazione complicata. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Bologna Genoa Primavera (risultato finale 1-0): decide gol di Raimondo!

DIRETTA ATALANTA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Atalanta Genoa di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Atalanta Bayer Leverkusen (risultato finale 3-2): vittoria che va stretta

ATALANTA GENOA: GASP LANCIATO!

Atalanta Genoa, in diretta domenica 13 marzo 2022 alle ore 18 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A. Obiettivi diametralmente opposti per le due contendenti, ma punti ugualmente fondamentali per i rispettivi cammini. La Dea vuole ritrovare la vittoria per avvicinarsi al quarto posto valevole la qualificazione in Champions League, mentre il Grifone ha disperato bisogno di punti per rincorrere il sogno salvezza.

Entriamo nel dettaglio della diretta Atalanta Genoa e analizziamo il momento della formazione di casa. Gli orobici giovedì hanno sconfitto 3-2 il Bayer Leverkusen in Europa League, ma nell’ultimo turno di campionato sono stati sconfitti per 1-0 dalla Roma di Josè Mourinho. I nerazzurri sono al sesto posto, a pari merito proprio con i giallorossi, con 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Il Genoa, invece, è penultimo con 18 punti, a -7 dal Cagliari. I rossoblu fin qui hanno raccolto 1 vittoria, 15 pareggi e 12 sconfitte. Cinque pareggi di fila per Sirigu e compagni: l’ultimo, per 0-0, raccolto tra le mura amiche di Marassi contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

È giunta l’ora di conoscere le probabili formazioni della diretta Atalanta Genoa, che prenderà il via tra pochi minuti a Bergamo. Partiamo dalla formazione di casa, con Gian Piero Gasperini alle prese con le assenze in attacco di Ilicic e Zapata, oltre all’indisponibilità dello squalificato Maarten De Roon. Il modulo è sempre lo stesso per la Dea, ovvero il 3-4-1-2. In porta l’argentino Musso, linea a tre formata da Toloi, Demiral e Djimsiti. De Roon sarà sostituito da Freuler al fianco di Koopmeiners, mentre sulle corsie esterne spazio a Hateboer e Maehle. Pessina verrà impiegato nel ruolo di fantasista, alle spalle del duo Malinovskyi-Bog. Inizialmente in panchina Muriel, grande protagonista con una doppietta nella vittoria per 3-2 contro il Bayer Leverkusen ma reduce da un infortunio. Passiamo adesso al Genoa di Blessin, che purtroppo deve fare fronte a una lunga lista di indisponibili: out gli squalificati Rovella e Sturaro, oltre agli infortunati Criscito, Vanheusden, Piccoli, Buksa, Cambiaso, Ekuban e Czyborra. Rossoblu schierati con il 4-2-3-1: Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato composto da Hefti, Maksimovic, Ostigard e Vasquez. In mezzo al campo ballottaggio tra Frendrup e Hernani per chi affiancherà Badelj, mentre nel trio di trequartisti spazio a Gudmundsson, Melegoni e Portanova. Davanti è ballottaggio tra Destro e Yeboah, con l’ex Roma e Milan in vantaggio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gara a senso unico la diretta tra Atalanta e Genoa secondo le principali agenzie. Le quote per le scommesse parlano chiaro: la Dea è nettamente favorita per la vittoria finale, sembra quasi un’utopia il successo del Grifone. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet, uno dei principali bookmakers italiani: la vittoria dell’Atalanta è data a 1,35, il pareggio è dato a 4,80, mentre la vittoria del Genoa paga 9 volte la posta. Si prospetta una gara ricca di reti secondo gli esperti del settore: l’Over 2,5 è quotato 1,68, mentre l’Under 2,5 è quotato 2,05. Discorso diverso, invece, per ciò che riguarda Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA