Diretta Atalanta Getafe/ Risultato live: amichevole in Spagna per la Dea

Atalanta Getafe, in diretta dallo stadio Coliseum Alfonso Pérez della città spagnola, è la partita amichevole che alle ore 21.00 di questa sera, sabato 10 agosto 2019, costituisce un nuovo impegno internazionale nell’estate 2019 per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Atalanta Getafe infatti arriva dopo la precedente tournée in Gran Bretagna, nel corso della quale i nerazzurri orobici hanno ottenuto una sconfitta sul campo dello Swansea, un successo contro il Norwich e di nuovo una sconfitta in casa del Leicester. Adesso invece ecco un appuntamento in Spagna, nuovo evento di una estate speciale perché fa seguito al terzo posto e alla conseguente storica qualificazione in Champions League. C’è grande attesa per quello che potrà succedere nella quarta stagione dell’era bergamasca di Gian Piero Gasperini, che vedrà i nerazzurri sul palcoscenico più prestigioso d’Europa, giocando le partite in casa a San Siro.

La diretta tv di Atalanta Getafe non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa amichevole spagnola della Dea. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GETAFE

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Atalanta Getafe, possiamo prendere come base di partenza le scelte di Gian Piero Gasperini nella precedente amichevole internazionale della Dea, settimana scorsa sul campo del Leicester. In porta Gollini, in difesa avevamo visto Hateboer a completare un reparto a tre con Djimsiti e Masiello, poi a centrocampo come esterni Castagne e Gosens ai fianchi della inossidabile coppia mediana composta da De Roon e Freuler. Avevamo visto in azione anche il volto nuovo Malinovskyi, primo ucraino nella storia dell’Atalanta, oltre a Ilicic e Zapata, naturalmente terminale della manovra offensiva della Dea. Le alternative però naturalmente non mancano, di conseguenza vedremo quali saranno questa volta le scelte di partenza per Gasperini.



