Diretta Atalanta Inter Primavera/ Streaming video e tv: finale scudetto a Parma

Atalanta Inter Primavera sarà diretta dal signor Matteo Marchetti: alle ore 20:45 di venerdì 14 giugno 2019 lo stadio Ennio Tardini di Parma ospita la finale del campionato Primavera 1 2018-2019. Senza nulla togliere alle avversarie, è l’ultimo atto più “giusto”: queste due squadre infatti hanno dominato la stagione regolare chiudendo ai primi due posti e hanno sempre dato la sensazione di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Arrivata qui grazie al rocambolesco 4-3 sul Torino, la Dea ha vendicato l’eliminazione subita per mano degli stessi granata nella semifinale di Coppa Italia e spera ora di tornare a vincere uno scudetto che manca da tanti anni, nonostante il lavoro del settore giovanile sia sempre all’avanguardia; l’Inter invece ha demolito le speranze della Roma e, nonostante il cambio di allenatore, si è confermata ai vertici potendo ora mettere in bacheca il terzo titolo consecutivo nella categoria U19. Ci aspetta dunque una partita intensa; trattandosi di gara secca sono previsti eventualmente i tempi supplementari e i calci di rigore in caso di parità al 90’, e dunque mentre aspettiamo la diretta di Atalanta Inter Primavera possiamo leggere quali saranno le potenziali scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter Primavera sarà ancora una volta su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del televisore. Gli abbonati Sky potranno seguire la finale anche tramite il decoder (al canale 225), mentre l’emittente fornirà la diretta streaming video senza costi: dovrete armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER PRIMAVERA

In Atalanta Inter Primavera, Massimo Brambilla punta naturalmente sul 4-3-3: non avrà a disposizione i giocatori impegnati al Mondiale U20 – così anche i meneghini – e dunque in porta andrà ancora Ndiaye, con Okoli e Heidenreich davanti a lui a formare la coppia centrale. Zortea e Brogni rappresentano i terzini che spingeranno a tutta fascia, verranno aiutati dalle mezzali che saranno Kulusevski e Gyabuaa (o Da Riva) mentre Ta Bi ancora una volta dovrebbe essere schierato come perno centrale. Davanti l’eroe della semifinale, ovvero Ebrima Colley, cerca spazio ma potrebbe eventualmente averlo con un passaggio al 4-2-3-1; con il tridente invece i favoriti restano Peli e Cambiaghi, che faranno compagnia al centravanti Piccoli. Armando Madonna invece schiera un 3-4-1-2: Zappa, Nolan e Rizzo a protezione di Dekic, Grassini e Corrado alzano la loro posizione andando a giocare come esterni di centrocampo mentre in mezzo avremo Pompetti e Gavioli, che restano favoriti su Roric. Schirò di fatto fa il trequartista, anche se non sarà inusuale vederlo giocare palla sulla linea mediana in una sorta di 3-5-2; Colidio e Salcedo potrebbero essere confermati per l’attacco ma se la dovranno vedere con la concorrenza di Sebastiano Esposito, autore di una doppietta in semifinale entrando dalla panchina.



