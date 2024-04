DIRETTA/ Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (20 aprile 2024)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti ci separano dalla diretta di Atalanta Juventus Primavera, sfida sempre affascinante anche se in realtà le statistiche stagionali di nerazzurri e bianconeri sono decisamente diverse. L’Atalanta Primavera sta volando, con sette vittorie e due sconfitte nelle ultime nove giornate, anche se il secondo ko è arrivato settimana scorsa, frenando la rimonta in una classifica che comunque sorride ai giovani nerazzurri con 52 punti, frutto di quindici vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte, un trend che resta in crescendo confermato anche dalla differenza reti pari a +15, dal momento che i giovani bergamaschi vantano 52 gol segnati a fronte dei 37 al passivo.

Atalanta in semifinale se/ La Dea continua in Europa League (oggi 18 aprile 2024)

In crisi è invece la Juventus Primavera: una sola vittoria nelle ultime undici giornate, addirittura la miseria di due punti nelle ultime sette, la classifica ora parla di una posizione anonima con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, ma preoccupa soprattutto il crollo negli ultimi mesi. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Atalanta Juventus Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Liverpool (risultato finale 0-1): Dea in semifinale! (Europa League, 18 aprile 2024)

ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Com’è risaputo da tempo, per assistere a Atalanta Juventus Primavera e tutte le gare del campionato giovanile italiano bisognerà accedere a Sportitalia, canale totalmente gratis sul numero 60 del telecomando. Ottimo anche il servizio streaming con l’applicazione accessibile da ogni dispositivo mobile.

GLI OROBICI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Se la Juventus è ormai praticamente tagliata fuori per i playoff, l’Atalanta è in piena corsa e la matematica passa anche da qui. La diretta Atalanta Juventus Primavera inizierà alle ore 13:00 di venerdì 20 aprile e classifica alla mano è utile solamente per i bergamaschi. L’aritmetica non condanna ancora la Juventus, ma i bianconeri possono fare al massimo 48 punti e il Sasssuolo sesto ne ha già 45.

Formazioni Atalanta Liverpool/ Quote: qualche diffidato a riposo? (Europa League, 18 aprile 2024)

Saranno playoff senza Juventus, ma non senza Atalanta. Infatti gli orobici vantano attualmente 52 punti e hanno messo nel mirino le prime due posizione, utili per evitare un turno in più nei play off Scudetto. Di recente l’Atalanta è incappata in una sconfitta contro il Cagliari per 3-1, che ha interrotto però una striscia di quattro vittorie di fila. La Juventus, nonostante sia come detto senza obiettivi, ha rialzato la china e dopo tre sconfitte consecutive ha strappato un punto alla Roma seconda in classifica.

ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus Primavera danno la possibilità a tutti di capire chi dovrebbe scendere. I bergamaschi opteranno per un 3-5-2 con Pardel in porta, difesa a tre composta da Tornaghi, Tavanati e Obric. A centrocampo ancora spazio a Ghezzi e Armstrong sulle fasce con Riccio, Manzoni e Colombo al centro più Fiogbe-Castiello in attacco.

La Juventus replica con un modulo molto simile se non fosse per l’aggiunta del trequartista. Procedendo con ordine, tra i pali ci sarà Viarcik con Benia, Gil e Bassino in difesa. Turco e Pagnucco gireranno larghi mentre Grosso e Ripani si occuperanno della fase nevralgica. Owusu-Crapisto si muoveranno dietro la punta Mancini.

ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Poche sorprese nelle quote per le scommesse di Atalanta Juventus Primavera con i bergamaschi favoriti a 1.91. Il 2 fisso ovvero il successo de bianconeri viene quotato 3.30 mentre la X a 3.65.

L’Over 2.5 per chi è amante delle giocate sulle reti segnate è dato a 1.46, memori anche di un match d’andata ricco di gol. L’Under invece si trova a 2.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA