Diretta Atalanta Juventus Primavera/ Streaming video tv: big match a Zingonia!

Atalanta Juventus Primavera, che viene diretta dal signor Francesco Luciani, domenica 22 settembre 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide del programma della seconda giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Gli orobici, che difendono lo scudetto vinto lo scorso giugno, hanno vinto in casa della Sampdoria una partita ricca di emozioni all’esordio nel torneo la settimana scorsa, 2-3 con doppietta di Piccoli e gol di Colley che avevano portato i bergamaschi sullo 0-3 prima del tentativo di rimonta, non riuscito, dei blucerchiati. Poi è arrivata per i nerazzurri l’emozione dell’esordio in UEFA Youth League, dove però sono caduti di misura perdendo 1-0 sul campo della Dinamo Zagabria. La Juventus dalla sua è partita benissimo, rifilando un secco 3-0 all’Empoli alla fine di campionato firmato dai gol di Leo e Kaly Sene (doppietta). I bianconeri hanno impressionato anche in UEFA Youth League vincendo 0-4 in casa dei pari età dell’Atletico Madrid con i gol di Fagioli su rigore, Mohamed Ahamada e a una doppietta di Moreno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Juventus Primavera, domenica 22 settembre 2019 alle ore 11.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, visibile a tutti gli appassionati. Ci sarà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito sportitalia.com tramitc pc o smart tv, oppure tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Queste le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Atalanta Juventus Primavera, domenica 22 settembre 2019 alle ore 11.00, in programma nella seconda giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla, con questo undici titolare: Ndiaye, Ghislandi, Guth, Okoli, Ruggeri, Panada, Cortinovis, Gyabuaa, Colley, Piccoli, Traoré. Risponderà la Juventus allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-1-2: Siano, Bandeira, Dragusin, Gozzi Iweru, Anzolin, Tongya, Fagioli, Mohamed Ahamada, Abou, Sekulov, Kaly Sene.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai vede la Juventus favorita per l’eventuale vittoria in casa dell’Atalanta. Orobici quotati 3.10 per la vittoria in casa, 3.40 la quota per il pareggio, vittoria juventina quotata 2.00. Per i gol realizzati nel corso del match, 1.65 la quota per l’over 2.5, mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA