Diretta Atalanta Juventus, presentazione della sfida

Alle 20.45 del 14 gennaio 2025 si assisterà alla diretta Atalanta Juventus che metterà a confronto una delle squadre più in forma del campionato contro la squadra forse più in difficoltà di tutto il torneo. L’Atalanta arriva alla gara dopo la sconfitta con l’Inter in Supercoppa e il pareggio per 0-0 con l’Udinese di sabato pomeriggio in cui è sembrata ancora un po’ appesantita dalla trasferta saudita, la Juventus sta vivendo un momento difficile e nelle ultime due gare ha collezionato una sconfitta, in Supercoppa contro il Milan, e un pareggio per 1-1 contro il Torino in cui ha mostrato ancora la difficoltà nella fase realizzativa.

Diretta Atalanta Juventus, dove seguire la partita

Per seguire la diretta Atalanta Juventus gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento a Dazn o a Sky Sport, ci si potrà quindi sintonizzare sui canale di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251, per le piattaforme di streaming sono disponibili Dazn, Sky Go e NowTv.

Atalanta Juventus, le probabili formazioni

Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare gli undici scesi in campo contro l’Udinese e quindi 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, Kolasinac, e Scalvini in difesa con Hien al posto dell’infortunato Djimsiti, Bellanova e Zappacosta sulle fasce con Ederson e de Roon in mezzo al campo, Pasalic a supportare Lookman e De Ketelaere. La Juventus invece dovrebbe cambiare qualcosa dall’ultima partita, confermato il 4-2-3-1 di Thiago Motta con Di Gregorio tra i pali, Savona, Gatti, Kalulu e McKennie a formare la linea di difesa, Thuram e Locatelli in mediana, e Yildiz, Koopmeiner, e Weah preferito a Mbangoula dietro a Nico Gonzalez.

Diretta Atalanta Juventus, quote e pronostico della gara

La diretta Atalanta Juventus è una gara dalla non facile lettura, entrambe le squadre arrivano da due brutte prestazioni in Supercoppa e nell’ultima di campionato e hanno bisogno di vincere e di punti, una per continuare a sognare nella vittoria dello scudetto e l’altra per tornare in corsa per un posto in Champion League. Secondo i bookmakers l’Atalanta è favorita e la sua vittoria è quotata 2.10 mentre la vittoria dei bianconeri 3.70 non troppo distante dal pareggio, raggiunto molte volte in questa stagione che è quotato 3.30.

Quello che sicuramente possiamo aspettarci è una sfida giocata a viso aperto da entrambe le parti che potrebbe essere decisa da degli episodi, sperando non arbitrari, e che potrebbe vedere gol per entrambe le squadre.