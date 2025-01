VIDEO UDINESE ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Friuli l’Udinese frena la corsa alla vetta dell’Atalanta pareggiando per 0 a 0 . Nel primo tempo sono i friulani a tentare di guidare la gara sin dalle sue fasi iniziali, sebbene la conclusione provata da Payero venga ribattuta senza troppo affanno dalla difesa avversaria già intorno al 6′.

Formazioni Bologna Roma/ Quote: dubbi per Italiano (Serie A, oggi 12 gennaio 2025)

Nemmeno il suo compagno di squadra Thauvin si dimostra più preciso al 22′ mancando di poco lo specchio della porta e la Dea si vede invece costretta ad effettuare una sostituzione per infortunio inserendo Hien al posto di Djimsiti a causa di un infortunio verso il 24′. I bianconeri cercano di approfittare del momento favorevole e forzano Carnesecchi ad intervenire su Bijol al 34′ oltre a cogliere pure la traversa al 45′ con Sanchez quando quest’ultimo non riesce a concretizzare una tripla opportunità.

Video Torino Juventus (1-1)/ Gol e highlights: la apre Yildiz, la riprende Vlasic (11 gennaio 2025)

Nel secondo tempo è ancora Thauvin a mancare il bersaglio grosso al 48′. Nel recupero un grande ex della serata come Lazar Samardzic mette i brividi ai suoi vecchi compagni quando non capitalizza una chance interessante per i nerazzurri in extremis al 90’+5′.

VIDEO UDINESE ATALANTA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS