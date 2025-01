VIDEO E HIGHLIGHTS TORINO JUVENTUS, LA SINTESI

Come era prevedibile, il primo tempo di Torino Juventus si chiude sul risultato di 1-1. Nonostante dopo dieci minuti sia arrivata la rete di Yildiz, il buongiorno si vedeva già dal mattino. Il turco on maglia dieci entra in area dopo un dribbling e segna una bellissima rete nell’angolino basso di sinistra dove il portiere non accenna neanche una parata. Ma pochi secondi dopo Linetty mostra tutte le lacune difensive della squadra bianconera riuscendo ad entrare in area e a tentare la conclusione a rete. Ma il pallone si impenna sopra la traversa difesa da Di Gregorio.

Dopo un breve stallo di cui soffre spesso la squadra di Motta, ovvero dove i giocatori si passano ripetutamente il pallone nella propria metà campo per poi lanciare il pallone verso la testa del reparto offensivo, dove però abbiamo Nico Gonzalez che non è esattamente una prima punta. Arriva poi la rete di Vlasic proprio su un pallone recuperato da Valentino Lazaro che prima si era messo in luce con un bel flirtante.

VIDEO TORINO JUVENTUS, IL SECONDO TEMPO

Come era lecito aspettarsi, nei minuti del secondo tempo di Torino Juventus si accendono gli animi perché i due tecnici si giocano molto in questa partita. Entrambi cercano la vittoria per dare lo slancio ad una stagione sottotono per motivi diversi. La Juventus attacca con più convinzione ma basta un fischio di Fabbri per le proteste dei due tecnici che alla fine vengono espulsi, prima Vanoli e poi il collega italobrasiliano,

VIDEO TORINO JUVENTUS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS