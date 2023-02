Diretta/ Atalanta Juventus streaming video tv: bianconeri per la vetta (Primavera)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Atalanta Juventus, in diretta venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. Primo anticipo nella giornata di campionato con i bianconeri che vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva e soprattutto della vetta della classifica. Obiettivo impensabile fino a qualche settimana fa ma i 3 successi di fila contro Sassuolo, Udinese e Empoli hanno permesso alla Juventus di sfruttare una classifica particolarmente corta.

L’Atalanta è reduce da un ottimo pareggio in casa della Roma, altra squadra in lizza per la vetta della classifica, ma gli orobici restano ancora in difficoltà in campionato, senza vittoria da 6 partite consecutive e ancora impelagati in zona play out. Match d’andata combattuto e spettacolare tra le due squadre, vinto 3-2 dalla Juventus in casa contro l’Atalanta, ultimo precedente in casa dei bergamaschi l’1-2 in favore della Juventus datato 24 maggio 2022.

ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Juventus Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Per l’Atalanta, Marco Fioretto schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertini, Del Lungo, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, Palestra, Guerini, Vitucci, Stabile, Colombo, Regonesi. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Daffara, Valdesi, Dellavalle, Citi, Rouhi; Maressa, Ripani, Nonge; Hasa, Mancini, Turco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











