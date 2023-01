Diretta Atalanta Lecce Primavera/ Streaming video tv: i salentini sognano i playoff!

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA: SALENTINI CON AMBIZIONI!

Atalanta Lecce Primavera è in diretta dal Centro Sportivo Bortolotti, e si gioca alle ore 11:00 di domenica 29 gennaio: matinée interessante per la 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, si affrontano infatti due squadre che arrivano da vittorie esterne e che dunque si vogliono confermare. L’Atalanta a dire il vero ha iniziato malissimo la sua stagione, considerati gli standard recenti che ha raggiunto e che sono stati altissimi, ma appare in ripresa e lo dimostra la vittoria sul campo del Bologna con la quale è uscita dalla zona playout con l’intenzione di svoltare in modo definitivo.

Il Lecce invece ha colto un 3-2 contro il Sassuolo, utile per raggiungere l’ottava posizione: i giovani salentini hanno la permanenza nel campionato 1 come obiettivo principale, ma chiaramente adesso non si possono nascondere nel puntare almeno idealmente i playoff. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Atalanta Lecce Primavera, intanto possiamo fare qualche considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori per questa partita, leggendone insieme le formazioni ufficiali.

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lecce Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida del campionato Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE PRIMAVERA

In Atalanta Lecce Primavera Marco Fioretto continua a puntare sul 3-4-2-1: secondo questo modulo dovremmo allora vedere Bertini tra i pali con una difesa composta d Regonesi, Del Lungo e Tornaghi, a centrocampo i due laterali di fascia sarebbero Palestra e Ghezzi – rispettivamente a destra e a sinistra – con Matteo Colombo e Riccio a formare la cerniera centrale. Sulla trequarti Vorlicky e Falleni vanno verso la conferma, pronti a supportare la prima punta che sarà come al solito De Nipoti.

Federico Coppitelli conferma il 4-3-3 per il suo Lecce: Borbei sarà il portiere, Pascalau e Hasic i due centrali di una difesa che avrà Muñoz e Dorgu in qualità di terzini, poi a centrocampo la regia sarà quella di Vulturar che si avvarrà della collaborazione di Samek e Medon Berisha come mezzali. Nel tridente offensivo invece dovremmo vedere confermate tutte le scelte dell’ultima partita: chiaramente Burnete nel ruolo di centravanti, poi ai suo lati gli esterni Corfitzen (destra) e Salomaa (sinistra) entrambi andati a segno nella vittoria contro il Sassuolo.

