Diretta/ Sassuolo Lecce Primavera streaming video tv: resa dei conti in Emilia

La diretta di Sassuolo Lecce Primavera, in programma sabato 21 gennaio alle ore 11:00, racconta di una sfida tra due squadre in salute e molto interessanti. I neroverdi sono terzi in classifica a soli tre punti dal duo capolista Roma-Torino. Proprio contro i giallorossi il Sassuolo ha dato il meglio di sé nell’ultimo turno di campionato, infliggendo alla prima della classe un roboante 4-1, il modo migliore per riscattare lo 0-0 nel derby emiliano col Bologna. Il Lecce invece arriva da tre gare di fila senza perdere e senza subire gol con le vittorie di misura contro Milan e Fiorentina intervallate dal pareggio a reti bianche in casa della Juventus.



In casa il Sassuolo ha un ruolino di marcia invidiabile con quattro vittorie e tre pareggi in sette partita, nessuna sconfitta per i neroverdi che si apprestano ad affrontare un Lecce che in trasferta ha un rendimento molto equilibrato: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Da evidenziare però, in favore dei giallorossi, i soli tre gol incassati in sei partite lontano dalla Puglia.

La diretta di Sassuolo Lecce Primavera verrá trasmessa da SportItalia, canale 60 del digitale terreste, nonché possidente dei diritti del campionato di categoria. Da sempre, l’emittente televisiva in questione offre il proprio servizio completamente gratuito, in chiaro su tutto il territorio nazionale.

La diretta streaming video invece di Sassuolo Lecce Primavera avverà attraverso l’applicazione di Sportitalia su qualsiasi dispositivo mobile (computer, smartphone, tablet) oppure attraverso il sito ufficiale di Sportitalia.

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Lecce vede i modenesi applicare il modulo di gioco 4-3-3 con in campo a difendere la rete Zacchi, nell’area difensiva Mandrelli, Miranda, Cannavaro e Ryan, Abubakar, D’Andrea , eroe della gara contro la Roma Primavera con una tripletta, e Kumi a comporre il centrocampo. Infine il trittico attaccante Bruno, Russo, Toure.

Stesso modulo per quanto riguarda i giovani lupi. Inporta Borbei, a difendere Munoz, Pascalau, Hasic e Dorgu, diciottenne della Danimarca che segnò contro la Fiorentina Primavera.A metà campo seguono Samek, il regista sarà Vulturar mentre a chiude il reparto a sinistra Berisha. Concludendo con gli attaccanti, ecco Corfitzen, Burnete e Salomea.

