DIRETTA ATALANTA MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: l’arbitro è Slavko Vincic

DIRETTA ATALANTA MANCHESTER UNITED: L’ARBITRO

La sfida bollente di Champions League Atalanta Manchester United sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, che pure sarà a Bergamo con gli assistenti Klancnik e Kovacic e con il quarto uomo Matej Jug: Dingert e Dankert saranno al Var. Fissando dunque ora la nostra attenzione solo sul primo direttore di gara, pure notiamo che questo in stagione ha già messo a tabella 10 direzioni, di cui pure per la Champions league e dunque le sfide Lipsia-Bruges e Besiktas-Sporting.

Guardando alle statistiche stagionali registriamo pure che Vincic ha finora deciso di 39 ammonizioni e 3 espulsioni, avendo pure concesso un solo calcio di rigore. Potendo ampliare la nostra analisi, scopriamo anche che il fischietto nella sua lunga carriera ha avuto modo di incontrare il Manchester United in due occasioni, di cui l’ultima occorso agli ottavi dell’Europa league 2020-21, quando gli inglesi sfidarono il Milan: nessun precedente tra lo sloveno e l’Atalanta. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ATALANTA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Manchester United viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: sullo schermo televisivo dunque la partita di Champions League rappresenterà un’esclusiva per gli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, da questa stagione i match della competizione europea sono forniti anche dal broadcaster Infinity Plus, e anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini.

ATALANTA MANCHESTER UNITED: LA DEA NON DEVE SBAGLIARE

Atalanta Manchester United, che viene diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 novembre: la quarta giornata nel gruppo F di Champions League 2021-2022 rappresenta uno snodo cruciale per la Dea che, rimontata a Old Trafford due settimane fa, si trova ora appaiata al Villarreal in classifica ma con una peggiore differenza reti, e dunque ha bisogno di una svolta immediata per evitare di giocarsi tutto contro il Submarino Amarillo e lo Young Boys nelle ultime due giornate, cosa che chiaramente complicherebbe non poco la corsa agli ottavi.

Dall’altra parte arriva un Manchester United che, dopo aver timbrato un solo pareggio in quattro partite di Premier League, ha finalmente ripreso la marcia dominando sul campo del Tottenham; il primato in Champions League è arrivato attraverso due vittorie sul filo di lana, ma intanto gli ottavi si avvicinano. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Atalanta Manchester United; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED

Per Atalanta Manchester United Gian Piero Gasperini spera di recuperare almeno Toloi e Palomino: i due giocherebbero in difesa affiancando Demiral, con Musso che occuperà i pali della porta orobica e ancora una volta gli esterni che dovranno essere Zappacosta e Maehle. A centrocampo dunque tornerà De Roon, che ricomporrà la coppia con Freuler per comandare le operazioni; sulla trequarti quasi certa la presenza di Malinovskiy, poi ecco il ballottaggio tra Pasalic e Ilicic mentre Muriel, ancora sacrificato in campionato, potrebbe scalzare Duvan Zapata anche se quest’ultimo rimane favorito.

Nel Manchester United Ole Gunnar Solskjaer punta come di consueto sul 4-2-3-1: davanti a De Gea ci sono Maguire e Lindelof con Wan-Bissaka e Luke Shaw che agiscono come terzini, in mezzo al campo da valutare il testa a testa tra Fred e McTominay mentre Pogba, che era squalificato in Premier League, dovrebbe essere titolare a tutti gli effetti. Cristiano Ronaldo farà il centravanti, ma occhio a Cavani che farebbe spostare il portoghese a sinistra; confermato anche Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood saranno entrambi titolari a meno che, appunto, il Matador venga utilizzato dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Atalanta Manchester United, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 3,75 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 2,45 volte l’importo che avrete deciso di investire.



