DIRETTA/ Atalanta Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (20 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Atalanta Milan Primavera stiamo per raccontare un intrigante derby lombardo tra due squadre il cui rendimento nel campionato 1 è differente. L’Atalanta è tornata a perdere dopo due vittorie consecutive e tre risultati utili; un ko interno, quello contro la Fiorentina, che ha anche spezzato una serie utile casalinga che durava da inizio ottobre, l’unica altra sconfitta che la giovane Dea ha incassato a Zingonia è quella contro il Sassuolo ma le vittorie sono poche, appena tre in nove partite, e infatti l’Atalanta per media punti viaggia leggermente meglio in trasferta, dove ha anche una difesa meno battuta sia pure con una gara in meno.

Diretta/ Atalanta Frosinone (risultato finale 5-0): la Dea cala la manita (15 gennaio 2024)

Il Milan tornerà tra qualche tempo a giocare in Youth League, ma intanto non perde la presa sulla classifica del campionato 1: i giovani rossoneri però, dopo aver aperto con otto giornate senza sconfitte, hanno perso quattro volte nelle ultime nove raccogliendo anche due pareggi, di conseguenza in questo lasso di tempo hanno vinto solo tre volte di cui una in trasferta – contro il Frosinone fanalino di coda – il rendimento esterno ci parla di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Adesso vedremo cosa ci dirà il campo: possiamo metterci comodi perché finalmente ci siamo davvero, la diretta di Atalanta Milan Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2): Rubino la ribalta al 91'! (14 gennaio 2024)

ATALANTA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Atalanta Milan Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

BEL DERBY

Atalanta Milan, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri alla rincorsa dell’Inter capolista, approfittando della flessione della Lazio il Milan si è ripreso la terza posizione in classifica, ma l’ultimo pareggio casalingo contro il Torino ha confermato come i ragazzi di Ignazio Abate non riescano ancora a trovare la giusta continuità per insediarsi al vertice.

DIRETTA/ Milan Atalanta (risultato 1-1) streaming tv video: che finale di tempo! (10 gennaio 2024)

L’Atalanta dopo due vittorie consecutive in campionato è stata costretta a incassare la prima sconfitta del 2024, cadendo in casa contro la Fiorentina. I bergamaschi hanno così mancato l’aggancio in zona play off, ritrovandosi comunque ancora a -3 dal Sassuolo sesto in classifica e ancora in corsa per la post season, a patto di trovare in questo girone di ritorno un passo diverso per poter ambire a qualcosa di più rispetto a un piazzamento di centro classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakounè, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Ehuwa, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia.

ATALANTA MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA