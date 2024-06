DIRETTA ATALANTA MILAN U16/ Video streaming tv: l’albo d’oro dello scudetto Under 16 (oggi 22 giugno 2024)

DIRETTA ATALANTA MILAN U16: NELL’ALBO D’ORO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Atalanta Milan U16, possiamo dare uno sguardo all’albo d’oro della competizione. Il Campionato Nazionale Under 16 è nato nella sua forma attuale nella stagione 2016-2017 e di conseguenza si tratta di una storia ancora breve, a maggior ragione considerando che ben due edizioni sono state annullate a causa della pandemia di Coronavirus, che ha imposto un prezzo molto alto allo sport giovanile. Proprio il Milan vinse nel 2017 la prima edizione, imponendosi in finale contro la Roma con un perentorio 5-2.

Nel 2018 fece festa l’Inter grazie a un bellissimo 3-0 contro la Juventus ma l’anno successivo i nerazzurri dovettero cedere lo scettro all’Empoli, che li sconfisse per 4-3 in una finale pirotecnica. Dopo la cesura dettata dal Covid, infine, c’è stata solo la Roma, che nel 2022 vinse la finale per 1-0 ai tempi supplementari contro il Milan e nel 2023 si è imposta per 3-2 contro la Fiorentina. Questa sarà quindi la terza finale per il Milan U16, la prima invece per i pari età dell’Atalanta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA MILAN U16 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le modalità per seguire la finale di questa sera a San Benedetto del Tronto sono perfettamente note a chi in questo periodo sta seguendo con attenzione tutte le sfide dei vari campionati giovanili: la diretta tv di Atalanta Milan U16 non sarà disponibile, ma in compenso ci saranno ben due piattaforme per seguire la finale scudetto degli Under 16 in diretta streaming video. Il riferimento è innanzitutto a DAZN, ma naturalmente si potrà seguire Atalanta Milan U16 pure sulla piattaforma federale Vivo Azzurro TV.

OGGI LA FINALE SCUDETTO UNDER 16

Altro giro, altro scudetto in palio: la diretta di Atalanta Milan U16, in programma alle ore 20.00 di questa sera, sabato 22 giugno 2024, presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà la finale scudetto naturalmente per il campionato Under 16 2023-2024, un derby lombardo tra i nerazzurri orobici e i rossoneri. Di sicuro avremo un nome diverso nell’albo d’oro dopo la doppietta della Roma, che aveva sempre vinto nelle ultime due stagioni lo scudetto di categoria, che invece quest’anno si sposterà in Lombardia qualunque sia l’esito della diretta di Atalanta Milan U16.

Potremmo dire che l’Atalanta U16 è già molto bene abituati ai derby lombardi, dal momento che in semifinale ha eliminato i pari età dell’Inter con una doppia vittoria, per 2-0 in casa e 2-3 in trasferta, mentre il Milan U16 aveva di fatto liquidato la pratica Sampdoria con il successo casalingo per 4-1 nella partita d’andata e poi ha completato l’opera pareggiando per 1-1 al ritorno. Ricordiamo infatti che per gli Under 16 solamente la finale fa parte del programma generale delle Finali Giovanili TIM che si disputano per il terzo anno consecutivo nelle Marche, ma oggi è giunto il giorno della verità: chi si laureerà campione d’Italia Under 16 al termine della diretta di Atalanta Milan U16?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN U16

Un breve sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Atalanta Milan U16. I nerazzurri bergamaschi di mister Alessio Gambirasio potrebbero proporre il portiere Leto e poi Rinaldi, Cojocariu, Isoa, Regonesi, Gasparello, Colombo, Steffanoni, Michieletto, Damiano e Nova, cioè i protagonisti della vittoria per 2-3 in casa dell’Inter nella semifinale di ritorno di domenica scorsa.

La risposta del Milan Under 16 allenato da Simone Baldo potrebbe invece basarsi su quanto abbiamo già visto in semifinale, quindi il portiere Longoni e poi come giocatori di movimento secondo il modulo 4-2-3-1 ecco Nolli, Tartaglia, Vechiu, Pandolfi, Cullotta, La Mantia, Arnaboldi, Zaramella, Lupo e Plazzotta, anche se per i rossoneri bisogna tenere conto di qualche giorno di riposo in meno, quindi il fattore fisico potrebbe essere decisivo.

