DIRETTA FIORENTINA ROMA U16/ Video streaming tv: l’albo d’oro della competizione (oggi 26 giugno 2023)

DIRETTA FIORENTINA ROMA U16: L’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Roma U16, finale scudetto che assegnerà il titolo del Campionato Nazionale Under 16 di Serie A e B, possiamo osservare che la storia di questa categoria è molto breve, perché solamente nel 2016 è stato istituito un campionato nazionale anche a livello di Under 16, mentre in precedenza si assegnava il titolo tricolore solamente per U15 e poi U17. L’albo d’oro è quindi davvero breve, a maggior ragione considerando che l’edizione 2019-2020 fu interrotta a causa della pandemia di Coronavirus, che poi portò alla cancellazione del campionato Under 16 anche per l’anno 2020-2021.

Ecco allora che ci sono solamente quattro nomi nell’albo d’oro della categoria, a cominciare dal Milan che vinse il primo storico scudetto Under 16 del 2017, vincendo 5-2 la finale contro la Roma. Nel 2018 ecco invece il trionfo per l’Inter, che si impose per 3-0 contro la Juventus. I nerazzurri invece furono la finalista sconfitta nel 2019, con scudetto per l’Empoli grazie a una bella vittoria per 4-3. Infine l’anno scorso ecco lo scudetto per la Roma, che vinse per 1-0 ai tempi supplementari la finale contro il Milan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA ROMA U16 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Fiorentina Roma U16 non sarà disponibile, ma la finale scudetto di Under 16 Serie A e B si potrà comunque seguire: infatti il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione di Fiorentina Roma U16 in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

FIORENTINA ROMA U16: LA FINALE SCUDETTO

Fiorentina Roma U16, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 26 giugno 2023, essendo la finale scudetto del campionato Under 16 edizione 2022-2023, che assegnerà l’ultimo titolo tricolore delle categorie giovanili ancora in palio, dopo quelli assegnati nei giorni scorsi alla Roma nella categoria Under 17 e all’Inter per quanto riguarda invece gli Under 15.

La Roma quindi potrebbe aggiudicarsi un altro scudetto, che sarebbe tra l’altro anche il bis per gli Under 16 giallorossi, detentori del titolo vinto già un anno fa dalla Roma U16. In semifinale la Fiorentina U16 ha avuto la meglio sul Parma, i capitolini invece hanno eliminato il Milan. Tutto questo premesso, adesso siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà questa sera la diretta di Fiorentina Roma U16…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA U16

Adesso diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Roma U16. L’allenatore dei viola Marco Capparella potrebbe schierare in porta Dolfi e poi Sturli, Masoni, Batignani, Biagioni, Turnone, Ciacci, Pisani, Maiorana, Bonanno e Atzeni, cioè i protagonisti della decisiva vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno contro il Parma.

La Roma di mister Falsini invece ha vinto entrambe le partite della propria semifinale contro il Milan e per i giovani giallorossi potremmo indicare come undici titolari innanzitutto il portiere De Marzi e poi Lulli, Cama, Arduini, Terlizzi, Nardin, Coletta, Belmonte, Cinti, Di Nunzio, Scacchi.











