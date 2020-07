Diretta Atalanta Napoli/ Streaming video DAZN: big match al Gewiss Stadium! (Serie A)

Atalanta Napoli, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri, si gioca alle ore 19:30 di giovedì 2 luglio ed è uno dei due posticipi per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. E’ il big match del turno: la Dea anche dopo il lockdown non conosce soste e, avendo vinto sul campo dell’Udinese, continua imperterrita la sua marcia verso la seconda qualificazione consecutiva in Champions League, anzi potremmo quasi dire che sia in gioco per lo scudetto anche se, vincendo questa sera, sarebbe comunque a 12 punti dalla Juventus e con Lazio e Inter di mezzo, dunque non esattamente un’impresa abbordabile per una squadra che comunque continua a stupire, e che ha già segnato 80 gol nel torneo. Il Napoli però è in grande striscia: cinque vittorie consecutive, la Coppa Italia messa in bacheca e una squadra che sotto la direzione di Gennaro Gattuso ha finalmente ripreso a girare. Forse è troppo tardi per prendersi il quarto posto, ma un successo al Gewiss Stadium potrebbe comunque avvicinare l’obiettivo; l’ultima partita dei partenopei è stata vinta in casa contro la Spal. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Atalanta Napoli; nel frattempo possiamo fare un’analisi dettagliata di quelle che saranno le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Bergamo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli sarà disponibile sia agli abbonati della piattaforma DAZN che a quelli della televisione satellitare: la partita di Serie A verrà infatti trasmessa sul canale DAZN1, visibile dunque anche dai clienti Sky al numero 209 del loro decoder. In assenza di un televisore, sarà possibile assistere alla sfida del Gewiss Stadium anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrete utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Gian Piero Gasperini approccia Atalanta Napoli senza lo squalificato Malinovskyi: a rigor di logica Ilicic dovrebbe riprendersi la maglia da titolare sulla trequarti affiancando Alejandro Gomez, ma c’è anche la soluzione di avanzare Pasalic che però resta in ballottaggio con Freuler e De Roon per la mediana. La prima punta dovrebbe essere l’ex Duvan Zapata, con Muriel nuovamente pronto a subentrare dalla panchina; sulle fasce Castagne e Gosens sono favoriti su Hateboer, mentre in difesa c’è Palomino non al top della condizione e dunque si scalda nuovamente Caldara, che completerebbe la linea con Djimsiti e Toloi a protezione di Gollini. Nel Napoli rientrano i diffidati che avevano saltato la Spal: sicuramente Demme e Zielinski che si posizionano a centrocampo con Fabian Ruiz (Allan è indisponibile), non Milik che dovrebbe lasciare ancora il posto a Mertens, pronto a schierarsi centravanti con il supporto di Politano (favorito su Callejon) e Lorenzo Insigne. In difesa Manolas ha recuperato, ma in questo momento è difficile rinunciare a Nikola Maksimovic: il serbo dunque è in vantaggio per affiancare Koulibaly al centro della linea, Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini mentre in porta si prepara l’avvicendamento, con Ospina che dovrebbe essere il titolare spingendo in panchina Meret.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Atalanta Napoli attraverso le sue quote: è la Dea partire favorita nelle previsioni, forte di un valore corrispondente a 2,10 volte la cifra investita sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe una vincita che ammonta a 3,60 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il segno 2 è quello che dovrete giocare per il successo dei partenopei e, in questo caso, andreste a guadagnare 3,30 volte il vostro investimento con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA