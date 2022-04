Diretta Atalanta Napoli/ Streaming video tv: big-match a Bergamo (Serie A)

DIRETTA ATALANTA NAPOLI: LO SCUDETTO PASSA DA BERGAMO!

Atalanta Napoli, diretta dall’arbitro Marco Di Bello alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 aprile 2022, si giocherà presso il Gewiss Stadium di Bergamo e sarà naturalmente una delle due partite di cartello della trentunesima giornata di Serie A. Sono tantissimi i temi che ci accompagnano verso la diretta di Atalanta Napoli: avevamo lasciato entrambe le squadre vincenti prima della sosta, il Napoli con un successo casalingo contro l’Udinese mentre l’Atalanta era andata a vincere a Bologna dopo l’impresa di Leverkusen in Europa League.

La Coppa è quindi naturalmente il grande sogno dell’Atalanta, che però deve naturalmente pensare anche al campionato, per tenere viva la speranza di qualificazione in Champions League o almeno per blindare un posto nella prossima Europa League. Il Napoli d’altro canto sogna ancora più in grande, essendo ad appena tre punti dalla vetta: lo scudetto è una possibilità concreta per gli uomini di Luciano Spalletti, anche se naturalmente l’esame di Bergamo si annuncia molto complicato da superare. L’attesa è grande: che cosa succederà in Atalanta Napoli?

DIRETTA ATALANTA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, come ben sette incontri ad ogni giornata di Serie A. Servirà dunque un apparecchio dotato di connessione Internet per seguire la diretta Atalanta Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Scopriamo insieme anche le probabili formazioni della diretta Atalanta Napoli. Gian Piero Gasperini ha tre grandi assenti (Toloi, Ilicic e Zapata) e in difesa punterà sul trio formato da Palomino, Demiral e Djimsiti davanti a Musso; modulo 3-4-2-1, a centrocampo ecco il ballottaggio Hateboer-Maehle a destra per completare la linea con i centrali Freuler e De Roon e con Zappacosta che agirà a sinistra; i dilemmi però sono in attacco, dove Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic e Pessina si contendono le due maglie sulla trequarti mentre Muriel e Boga sono in ballottaggio per il posto da centravanti.

Nel Napoli, Luciano Spalletti non ha gli squalificati Rrahmani e Osimhen: in difesa giocherà Juan Jesus al fianco di Koulibaly davanti ad Ospina, con Malcuit a destra a causa dell’infortunio di Di Lorenzo mentre a sinistra ci sarà Mario Rui. In mediana dovremmo vedere Lobotka e Fabian Ruiz, pur reduce da qualche linea di febbre, mentre nel reparto offensivo ecco Mertens al posto del nigeriano, Insigne come esterno sinistro, il ballottaggio Politano-Lozano a destra ed Elmas in preallarme come trequartista centrale, a causa degli acciacchi di Zielinski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Atalanta Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa leggermente favoriti, ma c’è grande equilibrio: il segno 1 infatti è quotato a 2,40, mentre poi si sale fino a quota 3,10 in caso di segno 2 e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno X, di conseguenza il pareggio è (anche se di pochissimo) l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori.

