Diretta Atalanta Napoli/ Streaming video tv: possibile vendetta per Gattuso (Serie A)

Atalanta Napoli, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello, si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 febbraio e rappresenta uno dei big match nel calendario della 23^ giornata per il campionato di Serie A 2020-2021. Per i partenopei sarà anche un’occasione per vendicare l’eliminazione subita in Coppa Italia, ma soprattutto un altro banco di prova dopo aver battuto la Juventus ed essersi rilanciati in ottica Champions League, provando a superare anche qualche animo teso di troppo nell’ambiente, a causa dei malumori del presidente De Laurentiis e delle piccate repliche di un Gennaro Gattuso che giustamente difende il suo operato.

L’Atalanta arriva dal colpo di Cagliari, vittoria maturata all’ultimo: ha gli stessi punti del Napoli in classifica, sta viaggiando un po’ meno bene rispetto alle ultime stagioni ma ha ormai raggiunto un livello per il quale è sempre competitiva per le prime posizioni, dunque l’obiettivo è lo stesso degli azzurri con uno sguardo all’imminente impegno di Champions League per fare ancor più la storia. Aspettiamo quindi che la diretta di Atalanta Napoli prenda il via, intanto possiamo provare a fare qualche valutazione circa il modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli sarà disponibile agli abbonati della televisione satellitare, perché come sappiamo la maggior parte delle partite di Serie A è un’esclusiva Sky: dunque appuntamento sui canali del decoder, e i clienti che non possano mettersi davanti a un televisore avranno anche l’occasione di seguire questa partita tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e potrà essere attivato grazie all’applicazione Sky Go, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini che in Atalanta Napoli deve rinunciare ad Hateboer: sarà allora Maehle a prenderne il posto a destra, con Gosens regolarmente sull’altro versante. In difesa Toloi e uno tra Palomino e Djimsiti accompagneranno Cristian Romero a protezione di Gollini, in mezzo Pasalic insidia il posto di Freuler per affiancare De Roon ma come sappiamo il croato può giocare anche sulla trequarti, e qui c’è affollamento con Ilicic quasi certo del posto ma Pessina e Malinovskyi che se lo giocano. Davanti, questa volta Muriel potrebbe essere preferito a Duvan Zapata nella solita staffetta colombiana. Gattuso invece è nei guai: va a Bergamo senza mezza difesa e tre attaccanti disponibili. Dovrebbe schierare un 4-2-3-1, con Osimhen obbligato in qualità di prima punta vista anche l’indisponibilità di Lozano, saranno Politano e Lorenzo Insigne a fare compagnia a Zielinski sulla trequarti ma di fatto non ci sono alternative dalla panchina in questo reparto. In mezzo Fabian Ruiz appare favorito su Demme per stare a lato di Bakayoko, nel reparto arretrato tocca ancora a Rrahmani e Nikola Maksimovic per ovvie ragioni, così come in porta la maglia da titolare sarà di Meret per l’indisponibilità di Ospina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico ufficiale per Atalanta Napoli, pertanto possiamo andare a vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,90 volte la puntata; il pareggio, regolato dal segno X, vale 3,75 volte l’importo investito mentre con il segno 2, per il successo della formazione ospite, porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



