Diretta Napoli Sassuolo/ Streaming video tv: per vincere ancora (Serie A)

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO: RISULTATO SCONTATO!

Napoli Sassuolo, diretta dall’arbitro Antonio Rapuano alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 ottobre 2022, aprirà allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo il programma della dodicesima giornata del campionato di Serie A. La diretta di Napoli Sassuolo porterà quindi subito in campo la meravigliosa capolista partenopea, il Napoli di Luciano Spalletti che sta facendo sognare una città intera sia in campionato, dove gli azzurri arrivano da una fondamentale vittoria sul campo della Roma, sia in Champions League, perché probabilmente il gioco partenopeo in questo momento è il migliore d’Europa.

L’obiettivo quindi è quello di continuare a marciare su ritmi altissimi, superando anche ostacoli insidiosi come il Sassuolo di Alessio Dionisi, che nello scorso campionato si era specializzato nelle vittorie sui campi delle big e arriva dal successo di settimana scorsa contro il Verona. Ovviamente il compito sarà difficilissimo, ma il Sassuolo potrà affrontarlo con la serenità di chi non ha nulla da perdere e forte di una classifica certamente positiva per gli emiliani. Siamo allora davvero curiosi di scoprire cosa ci potrebbe riservare la diretta di Napoli Sassuolo…

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassuolo sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite della dodicesima giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Per seguire Napoli Sassuolo sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, compresi i televisori a ciò predisposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Parliamo anche delle probabili formazioni per la diretta di Napoli Sassuolo, nelle quali spicca la notizia del ritorno di Zambo Anguissa, che dovrebbe essere infatti titolare a centrocampo per Luciano Spalletti nel consueto modulo 4-3-3, in compagnia come sempre di Lobotka e Zielinski (favorito su Elmas). In difesa invece è ancora assente Rrahmani, di conseguenza davanti a Meret dovremmo vedere Di Lorenzo a destra, Kim e Juan Jesus centrali e Mario Rui a sinistra, pur se in ballottaggio con Olivera; un altro ballottaggio sarà quello “tradizionale” fra Politano e Lozano come ala destra del tridente offensivo che completiamo poi con Osimhen e Kvaratskhelia, anche se naturalmente non vanno dimenticati Raspadori e Simeone in un attacco eccezionale.

Sul fronte emiliano, mister Alessio Dionisi confermerà il suo modulo 4-3-3 speculare a quello del collega Spalletti. Per quanto riguarda invece i nomi degli interpreti dal primo minuto, ecco che in porta giocherà Consigli e davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro con Toljan terzino destro, i due centrali Erlic e Ferrari, infine Kyriakopoulos oppure Rogerio, in ballottaggio come terzino sinistro; a centrocampo ecco Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt anche se in cabina di regia c’è pure l’opzione Obiang; infine, il tridente offensivo del Sassuolo dovrebbe prevedere Laurentiè ala destra e Pinamonti centravanti, con Traorè e D’Andrea in ballottaggio sulla corsia mancina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Napoli Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene nettamente favoriti i padroni di casa partenopei. Il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,30, poi invece si sale a quota 6,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Sassuolo.











