DIRETTA/ Atalanta Napoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: spinta azzurri

DIRETTA ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SPINGONO GLI AZZURRI, MA NESSUN GOL ALL’INTERVALLO

Si è da poco concluso il primo tempo di Atalanta Napoli Primavera e il risultato live è ancora fermo sullo 0-0. Buon momento per la formazione azzurra, che ha chiuso la prima frazione di gioco mettendo sotto pressione la Dea. Al trentaquattresimo bel contropiede dei partenopei, con Acampa che lancia in velocità Iaccarino; quest’ultimo lascia partire un cross invitante verso un compagno ma i nerazzurri respingono il potenziale pericolo. Tre minuti più tardi splendida giocata di Spavone nello stretto, con Sahli che raccoglie e va direttamente al tiro in porta: il portiere dell’Atalanta è attento e non si lascia sorprendere. Insiste la truppa partenopea, ma il primo tempo di Atalanta Napoli Primavera finisce senza reti sul risultato di 0-0. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GARA FRIZZANTE

E’ iniziata da oltre un quarto d’ora la diretta di Atalanta Napoli Primavera. Risultato live fermo sullo 0-0, ma già diverse occasioni da segnalare in questo avvio frizzante. La prima grande occasione arriva al tredicesimo minuto, con la Dea che si porta ad un passo dal vantaggio: è fondamentale l’intervento coi piedi di Boffelli sugli sviluppi di un corner, poi Vlahovic non riesce a concretizzare e lascia sfumare l’occasione. Al diciassettesimo Hysaj si mette in proprio e lascia partire un cross che stende direttamente l’avversario. Esplodono quindi le polemiche del Napoli, che pretenderebbe un tocco di mano. Il direttore di gara dice che non c’è nulla e lascia correre. Restano dunque inchiodate sul punteggio di zero a zero Atalanta Napoli Primavera. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Atalanta Napoli Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo ultimo match del sabato? L’Atalanta Primavera è reduce da ben tre vittorie consecutive, un periodo ottimo per rilanciare una classifica che in generale non è così buona per i nerazzurri orobici, dal momento che ci parla di 30 punti totali, frutto di otto vittorie, sei pareggi e undici sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti dell’Atalanta è ancora negativa (-5), a causa dei 39 gol segnati a fronte dei 44 invece subiti.

Il Napoli Primavera non se la passa bene anche se è reduce da due vittorie nelle ultime tre giornate, con una sconfitta però a frenare il buon momento. I partenopei hanno in generale appena 27 punti in classifica perché il cammino è stato fin qui deludente, i numeri dopo le prime venticinque giornate ci parlano di sette vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, con 24 gol segnati e 36 invece subiti, quindi una differenza reti che resta largamente negativa (-12) per il Napoli. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Atalanta Napoli Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PUNTI PESANTI!

Atalanta Napoli Primavera, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Spareggio salvezza con l’Atalanta appena fuori dalla zona play out al momento, una lunghezza sopra il Cagliari e 3 sopra il Napoli dopo la fondamentale vittoria per 2-3 ottenuta sul campo della Fiorentina nell’ultimo turno disputato.

Il Napoli terzultimo dopo due vittorie consecutive ha frenato bruscamente perdendo in casa contro il Torino e in caso di nuovo passo falso si ritroverebbe davvero vicinissimo ai play out, anche se lo spauracchio della retrocessione diretta sembra ormai scongiurato. Nel match d’andata a Napoli pari a reti bianche tra le due squadre, il 9 marzo 2022 Atalanta vincente di misura nell’ultimo precedente contro i partenopei nel campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Marco Fioretto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertini, Bernasconi, De Nipoti, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Regonesi, Tornaghi, Mendincino, Falleni. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Boffelli; Hysaj, Barba, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Spavone, Sahli; Pesce.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











