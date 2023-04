Diretta/ Napoli Torino Primavera (risultato finale 0-1): partita decisa da Antolini!

DIRETTA NAPOLI TORINO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-1)

Napoli Torino Primavera 0-1: i giovani granata si prendono una vittoria molto importante nella partita valida per la 25^ giornata del campionato 1. Decide il gol messo a segno da Jacopo Antolini al 25’ minuto; poi non tantissime emozioni, da segnalare un’espulsione per parte nel concitato finale quando al 78’ minuto gli animi si sono scaldati e l’arbitro è stato costretto a estrarre il cartellino rosso ad indirizzo di Daouda Weidmann e Landry Boni. Dunque le due squadre hanno terminato in 10 uomini, ma il risultato non è cambiato.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Con questa vittoria il Torino Primavera si porta momentaneamente al secondo posto della classifica, agganciando il Frosinone (che ha una partita in meno) e a -4 dal Lecce (idem come sopra) e soprattutto con un vantaggio di 6 punti sul settimo posto temporaneamente occupato dalla Juventus. Per il Napoli una sconfitta sanguinosa: i giovani partenopei infatti restano al sedicesimo posto insieme al Milan, che però potrebbe allungare in questa 25^ giornata. Per la squadra azzurra i punti da recuperare per salvarsi sono 2, dunque distanze ancora ravvicinate ma ciò non toglie che il risultato di oggi complichi i paini del Napoli Primavera. (agg. di Claudio Franceschini)

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

NAPOLI TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per cominciare la diretta di Napoli Torino Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo primo match della domenica? Il Napoli Primavera non se la passa bene anche se è reduce da due vittorie consecutive, che non avevano precedenti in questo campionato. I partenopei hanno in generale appena 27 punti in classifica perché il cammino è stato fin qui deludente, i numeri dopo le prime ventiquattro giornate ci parlano di sette vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, con 24 gol segnati e 35 invece subiti, quindi una differenza reti che resta largamente negativa (-11) per il Napoli.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

Il Torino Primavera è invece reduce da una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro giornate, più in generale la classifica è molto migliore per i giovani granata, dal momento che ci parla di 42 punti totali, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Torino è a invece positiva (+6), grazie ai 35 gol segnati a fronte dei 29 invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Napoli Torino Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

NAPOLI TORINO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Napoli Torino Primavera, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. Verifica importante per i granata che si trovano ancora al quarto posto in classifica, dopo l’ultimo pareggio interno contro il Verona che non ha permesso al Toro l’aggancio alla Roma terza in classifica.

Resta impelagato ancora in zona play off il Napoli che però, vincendo a Bologna nell’ultimo turno di campionato ha compiuto un altro fondamentale passo verso la salvezza, da conquistare però ora mostrando continuità nella bagarre delle ultime giornate. All’andata è terminato in parità, 1-1, il confronto tra Torino e Napoli Primavera, stesso risultato nell’ultimo precedente in casa dei partenopei, disputato il 3 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boffelli; Hysaj, Barba, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Spavone, Sahli; Pesce. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI TORINO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA