DIRETTA ATALANTA PRO VERCELLI/ Video streaming tv: il focus sulla squadra piemontese (oggi 26 luglio 2023)

DIRETTA ATALANTA PRO VERCELLI: FOCUS SUI PIEMONTESI

Aspettando la diretta di Atalanta Pro Vercelli, amichevole che bagna il ritorno dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini a Zingonia, possiamo spendere qualche parola in più anche sugli avversari della Pro Vercelli. Viene sempre spontaneo pensare agli albori del calcio italiano, perché ci sono addirittura sette scudetti in bacheca per la Pro Vercelli, ma naturalmente l’attualità è più modesta, anche se comunque parliamo di una formazione di Serie C, che di conseguenza sarà l’ostacolo più difficile finora affrontato dall’Atalanta in questa estate 2023.

Nello scorso campionato 2022-2023 bisogna onestamente ricordare che in verità la Pro Vercelli ha fatto fatica a salvarsi nel girone A del campionato di Serie C, perché i piemontesi con dodici vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte hanno totalizzato 46 punti in classifica, appena una lunghezza in più rispetto al Mantova che è stato invece costretto a disputare i playout. L’obiettivo è quello di vivere un 2023-2024 migliore, certamente la partita contro l’Atalanta sarà un test preziosissimo, visto dal “fronte” dei piemontesi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Atalanta Pro Vercelli, salvo novità in extremis, non sarà purtroppo trasmessa oggi, stesso discorso anche la diretta streaming video di Atalanta Pro Vercelli, ma sicuramente il sito Internet e i profili social ufficiali della società nerazzurra e anche dei piemontesi ci daranno notizie in tempo reale sulla partita amichevole a Zingonia.

ATALANTA PRO VERCELLI: NUOVE INDICAZIONI PER GASP!

Atalanta Pro Vercelli, in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia, sede degli allenamenti dell’Atalanta, si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 26 luglio: appuntamento quindi con questa amichevole contro una avversaria di Serie C quale è la Pro Vercelli per proseguire la preparazione estiva dell’Atalanta verso il campionato di Serie A e naturalmente anche il ritorno in Europa League che attende in autunno la Dea, che dopo il ritiro in montagna a Clusone resta nella sua provincia di Bergamo ma torna in tutti i sensi a “casa” con la diretta di Atalanta Pro Vercelli.

Amichevole di livello più che discreto anche se non ancora di lusso, la partita di oggi darà indicazioni importanti al mister Gian Piero Gasperini. In precedenza per l’Atalanta ci sono state soltanto goleada, sia contro i valligiani come nel caso delle prime due amichevoli contro il Città di Clusone e poi la Rappresentativa Val Seriana, ma in verità anche sabato scorso con il Locarno, tocco internazionale ma pur sempre squadra delle serie minori elvetiche. La Pro Vercelli dovrebbe quindi segnare già un primo gradino di maggiore difficoltà, che cosa succederà quindi oggi a Zingonia? Ce lo dirà la diretta di Atalanta Pro Vercelli…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRO VERCELLI

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Atalanta Pro Vercelli, in particolare naturalmente per quanto riguarda i padroni di casa nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini, che sabato scorso nella precedente amichevole contro il Locarno aveva schierato Musso in porta e davanti a lui una difesa a quattro con Toloi, Djimsiti, Kolašinac e Zappacosta come titolari dal primo minuto.

Naturalmente non è detto che tutte le scelte vengano confermate, ma prendiamo comunque come punto di partenza i nomi già scelti dal mister, come ad esempio anche Mæhle, Éderson e Ruggeri a centrocampo, il trequartista Pašalić e infine come attaccanti Højlund e Lookman. Tra chi sabato era subentrato c’erano Scalvini, De Roon, Koopmeiners e Muriel, facile che possano essere alcuni di loro gli eventuali innesti dal primo minuto.

