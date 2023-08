DIRETTA FROSINONE ATALANTA/ Video streaming tv: match stregato per i ciociari (Serie A, 26 agosto 2023)

DIRETTA FROSINONE ATALANTA: I TESTA A TESTA

Non sono tantissimi i precedenti nella diretta di Frosinone Atalanta: ne contiamo appena sei, che coincidono con le due stagioni in cui i ciociari sono stati in Serie A e poi con un campionato di Serie B che risale al 2010-2011. Quadro inequivocabile: l’Atalanta ha vinto quattro volte a fronte di due pareggi, ma soprattutto – ed è questo il dato davvero incredibile – il Frosinone non è mai riuscito a segnare alla Dea, che dunque entra in questa partita con un’imbattibilità che nel testa a testa ha raggiunto i 540 minuti. Abbiamo ovviamente tre partite in terra laziale: un pareggio (gennaio 2016) e due vittorie dell’Atalanta con sei gol segnati e nessuno subito, appunto.

Nel gennaio 2019 l’episodio più recente, terminato 5-0 in favore della squadra di Gian Piero Gasperini: nel primo tempo Gianluca Mancini e Duvan Zapata avevano aperto le danze, la ripresa era invece stata uno show dell’attaccante colombiano che aveva realizzato altre tre reti, chiudendo con un poker che gli aveva permesso di portare a casa il pallone e raggiungere i 14 gol in campionato, alla prima giornata di ritorno. Vedremo come andrà oggi, soprattutto se il Frosinone spezzerà questa maledizione orobica… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FROSINONE ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Atalanta sarà disponibile anche sulla televisione satellitare: come noto Sky manda in onda tre partite per ogni giornata di Serie A, e questa sarà una di quelle previste per il secondo turno. Dunque appuntamento per gli abbonati, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo poi che tutte le gare del massimo campionato di calcio sono disponibili (per i clienti) sulla piattaforma DAZN, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DEA PER LA CONFERMA!

Frosinone Atalanta è in diretta dal Benito Stirpe, alle ore 18:30 di sabato 26 agosto: si gioca per la seconda giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. È un testa-coda, anche se ovviamente non ha molto senso riferirci in questi termini al secondo match della stagione; ad ogni modo il Frosinone, alla terza partecipazione di sempre in Serie A (e nelle ultime 9 edizioni), ha aperto il suo campionato perdendo contro il Napoli campione d’Italia, passando in vantaggio ma poi venendo rimontato e soverchiato anche oltre il risultato finale.

Eusebio Di Francesco, che non vince una partita di Serie A da quattro anni, cerca ora riscatto esattamente come la sua squadra. Per l’Atalanta invece un buon esordio contro il Sassuolo: un 2-0 per la squadra orobica che ha messo in mostra la solita verve dettata da Gian Piero Gasperini, che ancora una volta punta a portare la sua Dea in Europa e magari rientrare nelle prime quattro della classifica. Aspettiamo adesso che la diretta di Frosinone Atalanta prenda il via, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori e, di conseguenza, prendendoci del tempo utile per leggere le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA

In Frosinone Atalanta Di Francesco perde il portiere Turati, squalificato: esordio tra i pali ciociari per Cerofolini, mentre la linea difensiva dovrebbe essere confermata con Simone Romagnoli centrale insieme a Monterisi e due esterni che dovrebbero essere Oyono a destra e Marchizza a sinistra. In mezzo al campo avremo la regia di Mazzitelli; poi Harroui sul centrodestra, e Gelli che appare favorito su Brescianini e Garritano. Nel tridente offensivo l’ultimo arrivato Cheddira sarà titolare; Baez e Caso i possibili esterni, ma attenzione all’opzione Bidaoui soprattutto per la corsia mancina.

Gasperini come noto deve fare a meno di El Bilal Touré, oltre che di Hateboer: dunque davanti Duvan Zapata giocherà insieme a Lookman, Pasalic trequartista ma De Ketelaere lo insidia da molto vicino. A destra Zappacosta, a sinistra Ruggeri sembra per il momento avere ancora vantaggio rispetto a Bakker; in mezzo i due olandesi Koopmeiners e De Roon, che contro il Sassuolo ha festeggiato le 300 presenze con l’Atalanta. A protezione di Musso avremo invece la linea difensiva composta da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Frosinone Atalanta possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra ciociara vi farebbe guadagnare 4,75 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione nerazzurra, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,67 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











