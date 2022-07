Diretta Atalanta Rappresentativa Valli Bergamasche/ Streaming video tv, amichevole

DIRETTA ATALANTA RAPPRESENTATIVA VALLI BERGAMASCHE:

Atalanta Rappresentativa Valli Bergamasche, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 13 luglio, si giocherà presso il Centro Sportivo “Città di Clusone” naturalmente di Clusone (Bergamo), che ospita il ritiro della Dea nelle Valli Bergamasche, che stanno fornendo anche gli avversari per le prime amichevoli stagionali dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Domenica il debutto è stato contro la Rappresentativa Valseriana, squadra mista di giocatori di Promozione ed Eccellenza, oggi la diretta di Atalanta Rappresentativa Valli Bergamasche metterà i nerazzurri contro una squadra mista di calciatori di Serie D, dunque il livello si alza leggermente. Domenica c’è stata una vittoria per 15-0 con le triplette per Boga e Miranchuk in copertina, oggi scopriremo quali saranno i protagonisti della seconda partita amichevole di Clusone, dove l’Atalanta lavora per preparare un campionato nel quale i nerazzurri non avranno impegni nelle Coppe europee. Un rimpianto ma anche una possibilità: concentrandosi solamente sulla Serie A, l’Atalanta potrebbe tornare ad essere un pericolo per tutti. Adesso però è il momento di lavorare senza troppi proclami: che cosa succederà nella diretta di Atalanta Rappresentativa Valli Bergamasche?

DIRETTA ATALANTA RAPPRESENTATIVA VALLI BERGAMASCHE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Atalanta Rappresentativa Valli Bergamasche non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento e non sarà possibile seguire l’amichevole neppure in diretta streaming video: il sito Internet e i canali social del club orobico saranno quindi la principale fonte di informazioni sulla seconda amichevole nel ritiro dell’Atalanta a Clusone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA RAPPRESENTATIVA VALLI BERGAMASCHE

Provando a dire qualcosa anche sulle probabili formazioni di Atalanta Rappresentativa Valli Bergamasche (naturalmente per quanto riguarda i nerazzurri), possiamo ricordare che domenica nella prima uscita Gian Piero Gasperini aveva schierato come titolari dal primo minuto i seguenti undici giocatori: Sportiello; Okoli, Palomino, M. Ruggeri, Cisse, Scalvini, Ederson, Zortea, Boga, Zapata e Muriel.

Ovviamente c’era stato spazio per tutti, nella ripresa c’era stata una formazione tutta nuova con Rossi; Hateboer, Demiral, Djimsiti, Cisse, Koopmeiners, Freuler, Mæhle, Malinovski, Ilicic e Miranchuk. Diversi big della Dea avevano quindi giocato nel secondo tempo: oggi pomeriggio il Gasp mescolerà le carte? Di certo, anche oggi il primo obiettivo sarà mettere minuti nelle gambe di tutti i componenti della rosa dell’Atalanta, vedremo se qualcuno giocherà più di un tempo.











