Diretta Atalanta Real Madrid/ Streaming video tv: per la storia (Champions League)

DIRETTA ATALANTA REAL MADRID: OCCASIONE UNICA!

Atalanta Real Madrid, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Bastano i nomi per capire che la diretta di Atalanta Real Madrid entrerà nella storia della Dea bergamasca. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini in questi ultimi anni si sono guadagnati il rispetto di tutti a livello internazionale e l’hanno dimostrato anche nella fase a gironi, andando a vincere a Liverpool e poi anche ad Amsterdam nella partita decisiva per la qualificazione, oltre che con tante partite splendide contro le altre big in campionato, come domenica sera contro il Napoli. Il Real Madrid però è il mito assoluto, dall’alto delle sue 13 Coppe dei Campioni/Champions League, la rivale più affascinante possibile per una notte in ogni caso indimenticabile, purtroppo a porte chiuse. La squadra di Zinedine Zidane non è nel momento migliore della sua storia, ma resta naturalmente fortissima – per informazioni chiedere all’Inter: cosa succederà in Atalanta Real Madrid?

DIRETTA ATALANTA REAL MADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Atalanta Real Madrid in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita di Bergamo sarà su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 251, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID

Per le probabili formazioni di Atalanta Real Madrid, ecco che Gian Piero Gasperini naturalmente andrà sul sicuro stasera, con il modulo 3-4-1-2 che vedrà titolari Gollini tra i pali; Toloi, Romero e Palomino nella difesa a tre; sulla fascia destra Maehle, considerati i problemi fisici di Hateboer, ma per il resto nessuna sorpresa pure a centrocampo, con De Roon e Freuler centrali più Gosens esterno sinistro; infine in attacco Pessina, Ilicic che ha appositamente riposato contro il Napoli in campionato e infine probabilmente Duvan Zapata comne prima punta, tenendo dunque Muriel come jolly di lusso dalla panchina, ma con speranze anche di essere titolare. Spazio invece al 4-3-3 per Zinedine Zidane, ma il Real Madrid è alle prese con diversi assenti: non sarà facile fissare un buon undici di partenza, nonostante la rosa del Real sia naturalmente eccellente. Partendo dalla difesa, Vazquez e Mendy dovrebbero essere i terzini, con Nacho e Varane centrali davanti al portiere Courtois. Per il centrocampo a tre – senza dubbio il reparto con i minori problemi – ecco il terzetto formato da Casemiro, Modric e Kroos, che dovrà essere il punto di forza del Real Madrid. In attacco infine Zidane ha infine perso pure Benzema, l’ultimo nella lunga lista di assenti, dunque sarà Mariano Diaz a completare il tridente con Asensio e Vinicius.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Atalanta Real Madrid in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita molto difficile, ma non impossibile per la Dea che anzi è leggermente favorita. Il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre poi si sale a 2,75 in caso di segno 2 e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.



