Diretta Atalanta Renate/ Risultato live: si rivede la Dea (amichevole)

Atalanta Renate è la terza amichevole che la squadra orobica gioca in questa estate: alle ore 17:00 di domenica 21 luglio la Dea scende in campo a Clusone, già sede delle prime due partite e dunque una location vicina a casa. Per la squadra di Gian Piero Gasperini l’obiettivo è chiaro: ripetere le grandi cose fatte vedere nelle ultime tre stagioni, tecnicamente confermare la qualificazione alle Coppe europee e provare a fare strada in Champions League, aspettando di conoscere quali saranno le avversarie e con la segreta speranza di arrivare almeno agli ottavi di finale. Naturalmente una quarta annata sulla scia di quelle precedenti non sarà affatto semplice, anche perchè nel frattempo la rosa è in continua evoluzione; vedremo comunque come si comporterà la Dea, nel frattempo possiamo dire che la diretta di Atalanta Renate la metterà di fronte a una squadra che l’anno scorso si è salvata all’ultimo in Serie C. Valutiamo adesso quali potrebbero essere le scelte di Gasperini per la formazione di partenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Atalanta Renate: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società orobica mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA RENATE

Per Atalanta Renate potremmo ipotizzare una formazione quasi titolare per la squadra orobica, almeno sulla carta: in porta gioca Gollini, in difesa dunque potremmo vedere Palomino affiancato da Andrea Masiello e Djimsiti ma con Ibanez e Varnier che cercano subito spazio. A centrocampo invece le due corsie laterali sono sempre percorse da Hateboer e Castagne, con Eguelfi e Gosens che sono le alternative; in mezzo è difficile che giochi subito Malinovskyi, più semplice aprire alla titolarità di Valzania e Pessina ma magari con uno tra Pasalic, De Roon e Freuler che possa iniziare la partita. Davanti non ci sono al momento troppe soluzioni percorribili, dunque possiamo ipotizzare uno tra Vido e il Papu Gomez ad accompagnare Barrow che giocherà come prima punta.



