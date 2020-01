Diretta Atalanta Roma Primavera/ Streaming video tv: ecco i quarti di Coppa Italia

Atalanta Roma Primavera, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti della sezione Aia di Bologna, si gioca oggi mercoledì 29 gennaio 2020 con fischio d’inizio alle ore 12.00. Sarà una sfida di lusso per i quarti di Coppa Italia Primavera tra due vivai di eccellenza in Italia: si gioca in gara secca, dunque in caso di necessità si disputeranno anche tempi supplementari e calci di rigore per decretare la squadra vincitrice di Atalanta Roma Primavera. In campionato stiamo assistendo a una marcia trionfale dell’Atalanta in testa alla classifica, anche se nell’ultima giornata è arrivato “solo” un pareggio con la Sampdoria. Sono comunque 42 punti per i nerazzurri; per dare un’idea del dominio, la Roma è quarta ma con 27 punti, dunque a -15 e pure i giallorossi hanno pareggiato nella scorsa giornata, ma in questo caso sul campo del Chievo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri della Primavera (compresa la Coppa Italia) sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Atalanta Roma Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA PRIMAVERA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Atalanta Roma Primavera, partita nella quale non ci aspettiamo molto turnover a causa dell’importanza della posta in palio. Massimo Brambilla potrebbe schierare i nerazzurri con il 4-2-3-1: in porta Ndiaye; difesa a quattro formata da Ghislandi, Heindenreich, Guth e Brogni; a centrocampo ecco la coppia mediana formata da Gyabuaa e Panada, poi qualche metro più avanti agiranno gli esterni Ghisleni e Cambiaghi più Cortinovis in appoggio alla prima punta Traoré. La replica della Roma di Alberto De Rossi potrebbe invece prevedere il 4-3-3: in porta Cardinali protetto dalla difesa a quattro formata da Parodi, Trasciani, Bianda e Semeraro; a centrocampo si può disegnare un terzetto formato da Sdaigui, Tripi e Simonetta, infine nel tridente d’attacco ipotizziamo titolari per la Roma gli esterni Riccardi e D’Orazio più la prima punta Estrella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA