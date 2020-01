Diretta Atalanta Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: sfida alla capolista

Atalanta Sampdoria primavera, in diretta dal Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Abituati ad essere un caterpillar, i campioni d’Italia bergamaschi hanno rallentato la loro corsa nell’ultimo turno di campionato disputato, pareggiato a reti bianche in casa contro il Torino. Si è interrotta una serie di 10 vittorie consecutive in impegni ufficiali per i ragazzi di Brambilla, che mantengono comunque 9 punti di vantaggio sul Cagliari secondo in classifica. 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 sfide di campionato per la Sampdoria primavera, che arriva in un momento d’oro dopo un doppio successo casalingo, 5-4 contro la Roma e 2-1 nel recupero di mercoledì scorso contro l’Inter. 6 punti che hanno fatto fare un balzo considerevole ai blucerchiati in classifica, ora a 2 soli punti dal Genoa sesto e dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sampdoria Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Atalanta Sampdoria primavera, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 14.30, per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che l’Atalanta allenata da Brambilla sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Ndiaye, Bergonzi, Brogni, Panada, Okoli, Guth, Traore, Gyabuaa, Piccoli, Cortinovis, Colley. Risponderà la Sampdoria guidata in panchina da Cottafava con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Raspa; Angileri, Obert, Pompetti, Veips; Siatounis, Chrysostomou, Brientan; D’Amico, Prelec, Yayi Mpie.



