Diretta Chievo Roma Primavera/ Streaming video tv: clivensi sempre più in crisi

Chievo Roma primavera, in diretta dal Centro sportivo Bottagisio, venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi affronteranno la sfida in casa dei veneti dopo la pirotecnica sconfitta in casa della Sampdoria Primavera, un 5-4 in cui la squadra di De Rossi ha visto a più riprese sfuggire il vantaggio per poi cedere nel finale. Una sconfitta che ha fatto scivolare la Roma primavera al quinto posto in classifica, sopravanzata da Inter e Juventus che pure precedono i giallorossi di una sola lunghezza. Il Chievo primavera dalla sua ha perso contro l’Empoli e si ritrova staccato di 4 punti dal Pescara e dal terzultimo posto, ovvero dalla zona play out. Lo spettro della retrocessione diretta bussa alla porta della squadra di Mandelli e la Roma non sembra il cliente più semplice contro cui inseguire una vittoria che manca per i gialloblu dal match interno contro il Torino del 9 novembre scorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Roma Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Chievo Roma primavera, venerdì 24 gennaio 2020, per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Chievo allenato da Mandelli sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Bragantini, Martires, Tuzzo, Zuelli, Leggero, Colley, Frey, Sperti, Grubac, Rovaglia, Makni. Risponderà la Roma guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Calafiori; Simonetti, Astrologo, Sdaigui; Riccardi, Tall, D’Orazio.



