Diretta Atalanta Roma Primavera/ Streaming video tv: sfida tra due squadre nobili!

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA: DEA IN CRISI!

Atalanta Roma Primavera sarà diretta dal signor Bogdan Nicolae Sfira: alle ore 16:30 di martedì 30 agosto si gioca per la 3^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Primo turno infrasettimanale della stagione, e subito partita che mette a confronto due squadre a caccia di riscatto: soprattutto l’Atalanta, ancora inchiodata a 0 punti e che sembra aver pagato il cambio di allenatore – meglio, l’addio di Massimo Brambilla – visto che ha perso anche la sfida casalinga contro il Torino, e ora manca dei punti di riferimento necessari.

Anche la Roma Primavera è caduta in casa nell’ultima giornata, sconfitta dal Bologna per 2-0; se non altro i giovani giallorossi, loro pure orfani del loro storico allenatore (Alberto De Rossi) avevano vinto all’esordio e quindi hanno 3 punti in classifica, ma devono trovare il giusto assetto. Vedremo quello che succederà nella diretta di Atalanta Roma Primavera; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali del match, leggendo intanto le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Roma Primavera sarà trasmessa su SoloCalcio: il canale inaugurato lo scorso anno fa parte del pacchetto di Sportitalia, e lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match della 3^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA PRIMAVERA

Per la diretta Atalanta Roma Primavera Marco Fioretto potrebbe puntare sul 4-2-3-1: in porta Bertini, difesa composta da due centrali come Del Lungo e Guerini con Bordiga e Ghezzi che agirebbero da terzini. A centrocampo Chiwisa potrebbe lasciare il posto a Matteo Colombo o Roaldsoy, con la conferma invece di Muhameti; poi una linea sulla trequarti con Palestra e Vavassori sugli esterni, e il centrale che è capitan De Nipoti. Come prima punta il ballottaggio è tra Fisic, titolare lo scorso sabato, e Pio Stabile.

La Roma Primavera di Federico Guidi gioca invece con il 4-3-3: Keramitsis e Chesti a protezione del portiere Baldi, Missori e Oliveras sarebbero i laterali bassi con un centrocampo nel quale potrebbe tornare titolare Faticanti, prendendo il posto di una delle due mezzali (Pagano o Pisilli dunque) senza dimenticarsi di Tahirovic e D’Alessio, mentre Vetkal dovrebbe essere confermato come playmaker. Nel tridente offensivo sperano Joao Costa e Misitano, eventualmente preferiti a Claudio Cassano e Antonio Satriano; a sinistra il ballottaggio è quello tra Cherubini e Koffi, entrambi rappresentano valide soluzioni.

