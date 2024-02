DIRETTA/ Atalanta Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 3 febbraio 2024)

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Atalanta Sampdoria Primavera. La giovane Dea ha spezzato una serie di due vittorie esterne con il pareggio di venerdì scorso; le vittorie in generale sono sempre tre nelle ultime 9 giornate, un passo non esaltante ma comunque con sole due sconfitte, il che ci dice che l’Atalanta muove la sua classifica in modo abbastanza regolare ma deve provare ad aumentare i giri del motore, perché 6 pareggi in un campionato come questo possono essere tanti anche se restano maggiori le vittorie (8). Segna tanto l’attacco con 34 gol, incassa il giusto la difesa con 25 reti: squadra equilibrata, cui sta mancando ancora il guizzo giusto.

Video/ Cittadella Sampdoria (1-2) gol e highlights: rimonta esterna con Ghilardi! (Serie B, 28 gennaio 2024)

La Sampdoria ha vinto due volte nelle ultime otto, con ben cinque sconfitte: un rendimento nettamente in calo, in particolar modo in trasferta dove sono arrivate sette sconfitte consecutive. L’unica partita non persa fuori casa in questo campionato è quella della terza giornata, vinta a Bologna: la Sampdoria Primavera deve necessariamente migliorare qui, ha 8 gol segnati lontano da Bogliasco che sono pochissimi, perché meno di uno a partita, le reti subite sono invece 20. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose in questa partita molto delicata: ci siamo davvero, la diretta di Atalanta Sampdoria Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cittadella Sampdoria (risultato finale 1-2): Ghilardi completa la rimonta (Serie B, 28 gennaio 2024)

ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sampdoria Primavera sarà garantita su Sportitalia: ricordiamo infatti che questa emittente si occupa di trasmettere le immagini del campionato Primavera 1 e lo fa in diverse modalità. Sul televisore il canale è Sportitalia, che trovate al numero 60 del telecomando oppure al 5060 del decoder satellitare, chiaramente per gli abbonati; alcune gare però sono trasmesse soltanto in diretta streaming video, e in questo caso bisognerà consultare i canali SI Solo Calcio, originariamente al numero 61 ma oggi solo in mobilità, o SI Live 24, così come il sito www.sportitalia.com o la relativa app installabile sui vostri apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato finale 2-0): Muriel sfiora il tris (Serie A, 27 gennaio 2024)

RISCHIO BLUCERCHIATO!

Atalanta Sampdoria Primavera sarà in diretta dal Pesenti Pigna, alle ore 11:00 di sabato 3 febbraio: la partita è valida per la 20^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Siamo arrivati alla terza di ritorno: le due squadre in questo momento hanno obiettivi diversi, perché l’Atalanta ha saputo mantenere un passo tutto sommato costante e anche oggi rimane in corsa per i playoff. Nell’ultima giornata però la giovane Dea ha sprecato una buona occasione per un salto di qualità, pareggiando 2-2 sul campo del Monza.

Curiosamente, lo stesso risultato timbrato dalla Sampdoria che ha pareggiato contro il Sassuolo: per i blucerchiato un punto interno che non può soddisfare, perché la squadra rimane pericolante in una zona calda della classifica e da tempo ha smarrito la via, dunque il rischio di retrocessione esiste e non è nemmeno bassissimo. Sarà molto interessante valutare insieme quello che succederà nel corso della diretta di Atalanta Sampdoria Primavera, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Sampdoria Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA

Anche in Atalanta Sampdoria Primavera Giovanni Bosi punta sui grandi numeri di Vanja Vlahovic, salito a 18 gol con la doppietta di venerdì: sarà lui a guidare l’attacco con Bonanomi e Vavassori alle sue spalle, poi avremo un centrocampo nel quale Matteo Colombo e Manzoni dovrebbero essere i due centrali, supportati sulle corsie laterali da Ghezzi a destra e Obric che potrebbe giocare a sinistra. In difesa, a protezione del portiere Pardel, dovremmo vedere una linea formata da Tavanti, Comi e capitan Guerini.

La Sampdoria di David Sassarini gioca invece con il 4-3-3: Lotjonen e D’Amore i due centrali davanti al portiere Scardigno che è favorito su Giacomo Gentile, poi Ventre e Langella che possono essere i due terzini, a centrocampo invece avremo la regia di Uberti che sarà il centrale di una linea con Chilafi e Pozzato ad agire sulle mezzali. Nel tridente offensivo potrebbe essere titolare Alesi, che però dovrà soffiare il posto a uno tra Thiago e Ovalle Santos; Leonardi e Polli si giocano la maglia da prima punta con il primo che rimane comunque in vantaggio sul compagno di reparto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA