DIRETTA/ Monza Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 26 gennaio 2024)

DIRETTA MONZA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta di Monza Atalanta Primavera, un intrigante derby lombardo. I giovani brianzoli, come detto, arrivano dalla vittoria di Cagliari: successo preziosissimo perché erano scivolati al penultimo posto in classifica a causa di un periodo negativo nel quale avevano infilato quattro pareggi e tre sconfitte. L’ultima vittoria risaliva alla prima metà di novembre; il Monza poi non vinceva in trasferta dal 3-2 di Frosinone a inizio settembre, che era l’unica affermazione esterna in un campionato che resta complesso, tanto che in casa abbiamo una sola vittoria e un totale di 7 punti in 9 partite. Sono tanti in particolare i gol incassati: ben 40, funziona invece l’attacco che ha già garantito 33 reti.

L’Atalanta Primavera ha vinto tre delle ultime quattro partite, due delle quali in trasferta; il passo fuori casa della giovane Dea è buono, le quattro vittorie esterne del campionato sono arrivate tutte nelle ultime cinque partite con l’unico passo falso rappresentato dalla sconfitta sul campo della Roma, a metà dicembre. In generale l’Atalanta ha perso solo due volte nelle ultime 12 gare; in trasferta ha ottenuto 13 punti con 14 gol segnati e 10 subiti, in totale con 32 reti ne ha una meno del Monza ma ne ha anche subite ben 17 in meno. Adesso stiamo a vedere cosa ci dirà il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Monza Atalanta Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Atalanta Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

DEA REDUCE DA UNA VITTORIA

La diretta Monza Atalanta Primavera, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 14:30, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I biancorossi sono reduci dal convincente successo contro il Cagliari in trasferta per 2-1, una vittoria che mette alle spalle il brutto periodo di sette partite consecutive senza i “tre punti”, durato da fine novembre a metà gennaio con quattro pareggi e tre sconfitte.

L’Atalanta ha messo a referto la terza vittoria nelle ultime quattro gare disputate in occasione dell’1-0 inflitto al Milan, che va a sommarsi con il 2-0 al Genoa e il 3-1 al Frosinone. Prima del successo di misura contro i rossoneri, l’Atalanta era uscita sconfitta dal match interno con la Fiorentina. Attualmente, la Dea è a 29 punti al sesto posto mentre il Monza è penultimo a 17 sebbene un’ottima distanza di sicurezza dal fanalino di coda Frosinone a 6 punti.

MONZA ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Atalanta Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ciardi, difesa a tre con Berretta, Kassama e Ravelli. Agiranno esterni Capolupo a destra e Marras a sinistra con Dell’Acqua, Colombo e Lupinetti nella zona nevralgica. In attacco il duo Antunovic-Fernandes.

L’Atalanta replica con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Pardel, pacchetto arretrato formato da Tornaghi, Comi e Tavanti. A centrocampo spazio a Ghezzi, Colombo, Manconi e infine Armstrong che chiuderà il reparto. In attacco Vlahovic punta con Bonanomi e Vavassori trequartisti.

MONZA ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Atalanta Primavera danno favorita la squadra ospite a 1.93. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 3.15 mentre la X a 3.60.

L’Over 2.5 sembra molto probabile dato che è quotato 1.52 contro i 2.25 del segno Under. Chiudiamo con il Gol a 1.44 e il No Gol a 2.40.

