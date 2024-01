DIRETTA/ Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 26 gennaio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Sampdoria Sassuolo Primavera stiamo per raccontare una partita interessante nel campionato 1. I giovani blucerchiati hanno raccolto appena due vittorie nelle ultime sette partite, perdendo le altre cinque; andando a guardare anche alle sfide meno recenti, parliamo di tre affermazioni nelle ultime 11 giornate con ben otto sconfitte, il dato curioso riguarda i pareggi perché l’ultimo è datato 7 ottobre (contro l’Inter) e fanno 12 gare senza segno X, del resto la Sampdoria ha pareggiato solo due volte in questo torneo e viaggia a scartamento ridotto, con 6 vittorie e ben 10 sconfitte e un attacco che fatica, avendo segnato 25 gol di cui la miseria di 8 fuori casa (sono invece 25 le reti all’attivo).

Il Sassuolo ha perso la grande occasione di agganciare la terza posizione in classifica, diventando la prima e finora unica squadra battuta dal Frosinone: una caduta rovinosa che certifica il forte calo dei neroverdi, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (battuto solo l’Empoli) e da sei giornate in cui sono arrivati solo 4 punti. Prima di questo slot negativo, il Sassuolo Primavera aveva vinto cinque partite consecutive e otto nelle prime 12 giornate; adesso invece i ko sono diventati 7, l’attacco ha smesso di produrre (7 gol nelle ultime sei, ma quattro solo contro l’Empoli) e la differenza reti è quasi a zero, con 29 reti all’attivo e 28 al passivo avendone subite 9 nelle ultime sei. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché ci siamo: la diretta di Sampdoria Sassuolo Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sampdoria Sassuolo Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

NEROVERDI IN CRISI

La diretta Sampdoria Sassuolo Primavera, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 14:30, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I blucerchiati stanno avendo un periodo altalenante avendo chiuso il 2023 con una vittoria sul Cagliari e aperto il 2024 con un ko esterno con la Sampdoria. Le successive due gare sono state rispettivamente una vittoria per 3-1 col Frosinone e una sconfitta di misura con l’Inter.

I neroverdi sono in un momento pessimo con cinque sconfitte nelle ultime sei. L’unica gioia è stata il 15 gennaio nel 4-1 contro l’Empoli firmato Corradini, Kumi, Falasca e Bruno. Per il resto solo e solamente partite perse, in ordine cronologico con Verona, Genoa, Cagliari, Roma e l’ultima clamorosa col Frosinone, squadra capace di collezionare solo tre punti prima del successo sul Sassuolo.

SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Sassuolo Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Scardigno, difesa a quattro con Porzi, D’Amore, Costantino e Langella. A centrocampo spazio a Pellizzaro, Uberti e Conti con Ovalle, Leonardi e Thiago ad occuparsi del reparto offensivo.

Il Sassuolo replica con il 4-3-1-2. In porta Theiner, retroguardia composta da Cinquegrano, Cannavaro, Corradini e infine Falasca. Nella zona nevralgica del campo presenzieranno Lipani, Lopes e Kumi. In attacco invece Russo farà coppia con Vedovati mentre Bruno agirà da trequartista.

SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Sassuolo Primavera danno favorita la squadra ospite a 2.05. Secondo bet365, l’1 fisso lo troviamo a 3.05 mentre la X è l’esito più alto a 3.45.

L’Over 2.5 viene visto dai bookmakers come probabile vista la quota di 1.67 contro l’Under a 2.00. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.54 e 2.20.

